Dusan Tadic had donderdag met een benutte penalty en een assist een belangrijk aandeel in de 0-2-zege van Ajax op Young Boys. Toch wees hij na het bereiken van de kwartfinales van de Europa League vooral naar ploeggenoot Ryan Gravenberch.

Na een voor Ajax lastige openingsfase in het Wankdorf-stadion in Bern veroverde Gravenberch na een ingooi voor de thuisploeg op het middenveld de bal, die hij vervolgens keurig afleverde bij Tadic. De Serviër stelde op zijn beurt David Neres in staat om de score te openen.

"Ik heb tegen hem gezegd dat het een Rijkaard-achtige actie was", zei Tadic tegen ESPN. "We weten dat hij dit kan doen en het is mooi om te zien dat het lukt. Dit was een heel belangrijk moment in de wedstrijd."

Dat Ajax moeizaam uit de startblokken kwam in de return tegen Young Boys - nadat vorige week in Amsterdam eenvoudig met 3-0 was gewonnen - weet de aanvoerder vooral aan de grasmat.

"Er ligt hier kunstgras waarop het heel moeilijk voetballen is. Young Boys traint hier elke dag en dat merkte je. Dat we toch winnen, komt door onze winnaarsmentaliteit."

Ryan Gravenberch stond met zijn onderschepping op het middenveld aan de basis van de 0-1. Foto: Pro Shots

Blind: 'Hoop op United, maar dan pas in finale'

Ook Daley Blind merkte dat Ajax het in de openingsfase veel lastiger had met de Zwitserse tegenstander dan een week geleden. "Al hebben we niet veel grote kansen weggegeven. Na de 0-1 werd het makkelijker en bleven we wat langer aan de bal. Al was de tweede helft meer een flipperkast."

Blind maakte zijn rentree nadat hij de afgelopen weken kwakkelde met een blessure. De Oranje-international werd na een uur spelen gewisseld, maar was liever blijven staan. "Al ben ik er een tijdje uit geweest en stond ik op scherp. Dus ik kan de trainer ook wel begrijpen."

Ajax hoort vrijdagmiddag rond 13.00 uur bij de loting wie de tegenstander wordt in de kwartfinale. "Natuurlijk zou het mooi zijn om Manchester United te treffen", doelt Blind op zijn oude ploeg, waarmee hij in 2017 nog tegenover Ajax stond in de eindstrijd van de Europa League. "Al is het mooier als dat weer de finale wordt."