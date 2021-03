Erik ten Hag is erg blij dat Ajax bij de laatste acht ploegen in de Europa League zit, maar de trainer benadrukte donderdag na de tweede zege op Young Boys (0-2) dat de Amsterdammers meer willen.

"Het is prachtig dat we voor de derde keer in vijf jaar in de kwartfinales staan in Europa", zei Ten Hag na het duel in Bern tegen RTL 7. "Maar we hebben nog niks. Een kwartfinale gaan we niet vieren."

Ajax won vorige week in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 van Young Boys en was daardoor al zo goed als zeker van een plek bij de laatste acht. Door goals van David Neres en Dusan Tadic (strafschop) boekte de koploper van de Eredivisie ook een zege in Zwitserland.

"Het resultaat is uitstekend, maar we hebben vandaag niet goed gespeeld", aldus Ten Hag. "We leden te veel balverlies en dan maak je een tegenstander die opportunistisch speelt sterker. Natuurlijk speelde het een rol dat er minder spanning op de wedstrijd stond, maar daar mag je niet aan toegeven."

De Ajacieden vieren de 0-2 van Dusan Tadic. De Ajacieden vieren de 0-2 van Dusan Tadic. Foto: Pro Shots

Ten Hag heeft geen voorkeur voor loting

Ten Hag ziet Ajax de laatste weken wel groeien. "We wilden eigenlijk zo lang mogelijk mee in de Champions League", zei hij op zijn persconferentie.

"Maar we hebben afgelopen zomer toch weer afscheid moeten nemen van goede spelers", doelde hij op Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergino Dest. "En in de beslissende periode van de groepsfase van de Champions League misten we Daley Blind, David Neres en Mohammed Kudus."

"Nu zitten we in de Europa League, waar af en toe ten onrechte een beetje denigrerend over wordt gedaan. We kunnen nog mooie en sterke tegenstanders treffen. Dat is een uitdaging voor ons."

Ajax hoort vrijdag om 13.00 uur wie de opponent wordt in de kwartfinales. Manchester United, Granada, Arsenal, AS Roma, Dinamo Zagreb, Slavia Praag en Villarreal gaan ook de koker in bij de loting in Nyon.

"We zullen het wel zien", aldus Ten Hag. "Onze focus gaat nu eerst volledig op het duel met ADO Den Haag van zondag."

