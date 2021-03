Paul Pogba heeft donderdag zijn rentree bij Manchester United gevierd met een heel belangrijke treffer. De Engelse topclub won door de goal van de middenvelder met 0-1 van AC Milan en dat was na de 1-1 van vorige week genoeg voor kwalificatie voor de kwartfinales van de Europa League.

Pogba miste door een hamstringblessure de vorige negen wedstrijden van United. De Fransman kwam donderdag in San Siro in de rust in het veld voor Marcus Rashford en binnen vijf minuten was het al raak.

Milan-middenvelder Soualiho Meïté kreeg de bal onder druk van Fred niet weg uit zijn eigen strafschopgebied en Pogba profiteerde met een schot in de korte hoek: 0-1.

Bij Milan kreeg Zlatan Ibrahimovic in het tweede deel van de tweede helft zijn eerste speelminuten sinds 28 februari, maar de 39-jarige oud-spits van United, die hersteld is van een spierkwetsuur, kon uitschakeling niet voorkomen.

Donny van de Beek zat na een paar weken blessureleed weer op de bank bij United, maar de Nederlander kreeg geen speeltijd.

Rangers FC uitgeschakeld door Slavia Praag

Voor Rangers FC zit het avontuur in de Europa League erop. Slavia Praag was te sterk voor het team van coach Steven Gerrard: 0-2. Het eerste duel in Tsjechië was onbeslist geëindigd (1-1).

Villarreal won net als een week eerder met 2-0 van Dynamo Kiev en verzekerde zich ook van een plaats bij de laatste acht clubs.

Ajax, Manchester United, Granada, Arsenal, AS Roma, Dinamo Zagreb, Slavia Praag en Villarreal zitten vrijdag vanaf 13.00 uur in de koker voor de loting van de kwartfinales.

Bekijk de uitslagen en het programma van de Europa League