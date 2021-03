Tottenham Hotspur-manager José Mourinho heeft donderdag uitgehaald naar zijn spelers. De Engelse topclub werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Europa League door een 3-0-nederlaag na verlenging op bezoek bij Dinamo Zagreb.

"In de eerste 105 minuten was er maar één team dat er alles aan deed om een goed resultaat te halen en dat was niet mijn ploeg", foeterde Mourinho na het duel voor de camera van BT Sport. "Dinamo stopte er bloed, zweet en tranen in. Mijn ploeg speelde alsof het geen belangrijke wedstrijd was. Nou, voor mij is élke wedstrijd belangrijk."

Tottenham won vorige week de thuiswedstrijd tegen Dinamo Zagreb met 2-0. Door drie treffers van Mislav Orsic - twee na rust en één in de verlenging - wisten de 'Spurs' die uitstekende uitgangspositie donderdag niet te verzilveren.

"Alleen zeggen dat ik teleurgesteld ben, is niet genoeg. Ik voel veel meer dan verdriet alleen", aldus Mourinho. "Ik kom net uit de kleedkamer van Dinamo, waar ik die jongens geprezen heb voor hun inzet. Dat is de basis in het voetbal, het gaat niet alleen om welke ploeg meer kwaliteit heeft. Mijn spelers hebben vandaag niet voldaan aan de basisregel in het leven: respect hebben voor je werk en alles geven."

De Portugees zal weer wat meer onder druk komen te staan door de nederlaag in Zagreb. Tottenham staat in de Premier League slechts achtste met nog tien duels te gaan.

"Ik heb geen kritiek van de buitenwereld nodig", zei Mourinho. "Ik voel zelf al ontzettend veel pijn vanwege wat er vandaag gebeurd is. Ik heb mijn spelers in de rust nog gewaarschuwd. Ze schrokken pas wakker toen het 2-0 werd en we richting de verlenging gingen. Ik kan me alleen maar verontschuldigen bij de supporters van Tottenham."

Dinamo Zagreb viert de grote stunt in de Europa League. Dinamo Zagreb viert de grote stunt in de Europa League. Foto: ANP

