Ajax heeft zich donderdag met overtuigende cijfers geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Na de 3-0-thuiszege vorige week op Young Boys wonnen de Amsterdammers de return in Bern met 0-2.

Young Boys zette in de beginfase even druk in het Wankdorf Stadion, maar na de 0-1 van David Neres in de twintigste minuut was het tweeluik beslist. Dusan Tadic zette vlak na rust met zijn zeventiende Europese Ajax-treffer de 0-2-eindstand op het scorebord. De Serviër benutte een strafschop.

Het is de derde keer in vijf jaar dat Ajax bij de laatste acht zit van een Europees toernooi. De ploeg van trainer Erik ten Hag weet vrijdag welke club tegenstander wordt in de strijd om een plek in de halve finales, want dan is om 13.00 uur de loting in Nyon. Er wordt dan meteen doorgeloot voor de halve finale.

Ajax kan in de kwartfinales Manchester United treffen, maar het verrassende Slavia Praag en Dinamo Zagreb behoren ook tot de mogelijke tegenstanders. De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Europa League worden gespeeld op 8 april en de returns zijn een week later. De eindstrijd is op 26 mei in het Poolse Gdansk. Komend weekend speelt Ajax in de Eredivisie thuis tegen ADO Den Haag.

De basiself van Ajax tegen Young Boys. De basiself van Ajax tegen Young Boys. Foto: ANP

Young Boys krijgt snel een grote kans

Wat Young Boys vorige week in de ArenA de gehele wedstrijd niet lukte, lukte donderdagavond in Bern al in de dertiende minuut: de koploper van de Zwitserse Super League creëerde een grote kans. Na een lage voorzet van Miralem Sulejmani kon Jean-Pierre Nsame binnenwerken, maar hij schoot op Ajax-verdediger Lísandro Martínez.

Young Boys hoopte dan ook op een wonderlijke comeback, tot Neres Ajax in de twintigste minuut op 0-1 zette. Ryan Gravenberch vond Tadic met een fraai passje en die gaf de Braziliaan een niet te missen kans.

Door de voorsprong was het laatste beetje spanning - Young Boys moest nu vijf keer scoren - uit het tweeluik. Het bleef wel een levendige eerste helft met twee mogelijkheden voor Tadic en tussendoor Young Boys dat tevergeefs om een strafschop vroeg. Edson Álvarez blokte een voorzet van Sulejmani met zijn arm, maar de Schotse arbiter Bobby Madden en de VAR zagen er geen penalty in.

David Neres schuift de 0-1 binnen. David Neres schuift de 0-1 binnen. Foto: Pro Shots

Doelpunt Young Boys afgekeurd

Meteen na rust zette Ajax weer aan en binnen anderhalve minuut was het bijna 0-2. Bij een flitsende combinatie zette Neres voor en Davy Klaassen schoot in een keer recht in de handen van de keeper. Zo was het een zorgeloze wedstrijd voor de koploper van de Eredivisie en zat het qua arbitrale beslissingen ook niet tegen.

Nadat Mohamed Ali Camara in de 48e minuut de bal op de arm kreeg, riep de VAR de arbiter naar het scherm en kreeg Ajax wél een penalty. Uiteraard ging Tadic achter de bal staan en hij maakte geen fout (2-0).

Vervolgens leek het snel 2-1 te worden, maar weer greep de VAR in. Nsame kopte raak, waarna scheidsrechter Madden naar het scherm werd gehaald. Hij zag dat Meschack Elia buitenspel stond en volgens de Schot hinderde de Congolees de Ajax-defensie.

Ajax kon de wedstrijd vervolgens simpel uitspelen. Daley Blind, die na twee weken blessureleed zijn rentree maakte, werd halverwege de tweede helft vervangen door Mohammed Kudus. Even later was de Ghanees dicht bij de 0-3. Een andere invaller, Oussama Idrissi, miste ook nog een goede kans, maar dat deerde Ajax niet. Met fraaie cijfers is de club door naar de laatste acht van de Europa League en zo blijft het in de race voor drie prijzen.