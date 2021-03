Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, zegt dat de club geen 15 miljoen euro in kas heeft om alle seizoenkaarthouders en zakelijke relaties te compenseren voor de wedstrijden zonder publiek. De financiële problemen kunnen daardoor veel erger worden bij de vijftienvoudig landskampioen.

De afspraak is dat de supporters van Feyenoord het aankoopbedrag voor hun betaalde jaarkaart kunnen terugvragen omdat ze dit seizoen vanwege de coronacrisis bijna niet naar het stadion mochten.

"In totaal gaat het om circa 15 miljoen euro", vertelt Koevermans in een videoboodschap. "Een bedrag dat de club niet in kas heeft, maar dat we uiteindelijk wel moeten uitkeren als iedereen zijn of haar geld terugvraagt van Feyenoord."

Er zijn supporters die al hebben aangegeven af te zullen zien van restitutie. "We hopen dat nog velen dit voorbeeld kunnen en willen volgen als je de mogelijkheid hebt en je de club niet alleen moreel, maar ook financieel wilt steunen."

Algemeen directeur Mark Koevermans.

'Donkere wolken pakken zich samen'

Feyenoord is volgens Koevermans zwaar getroffen door de coronacrisis. De club had vorig jaar een eigen vermogen van 18 miljoen euro. "En bijna 12 miljoen euro op de bank", weet de directeur. "Nu, een donker coronajaar later, staan we in het rood."

"Ondanks de geweldige steun die we van supporters, zakelijke en sponsorrelaties mochten ontvangen. De getallen zijn waarschijnlijk bekend: 900.000 euro omzetverlies per thuiswedstrijd. Miljoenen euro's in totaal. Het mag duidelijk zijn, Feyenoord zit in zeer zwaar weer. Boven dit stadion pakken donkere wolken zich samen."

De afgelopen maanden werd al hard bezuinigd bij Feyenoord. "Budgetten zijn drastisch versoberd. Vertrekkende collega's werden vaak niet vervangen", vertelt Koevermans. "Alle medewerkers ontvangen al maanden minder salaris, van receptionist tot directielid en van horecamedewerker tot spelers en staf. Alles om het voortbestaan als grote club te garanderen."

Feyenoord staat momenteel op de vijfde plaats in de Eredivisie en moet in de laatste acht speelronden flink aan de bak om Europees voetbal veilig te stellen. Ook dat is met het oog op de financiën belangrijk. Zaterdag spelen de Rotterdammers om 20.00 uur thuis tegen hekkensluiter FC Emmen.

