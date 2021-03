Rick Karsdorp heeft zich donderdag met AS Roma geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Arsenal en Granada verloren hun tweede achtstefinaleduel, maar schaarden zich ook bij de laatste acht van het tweede Europese clubtoernooi.

AS Roma won in Oekraïne met 1-2 van Shakhtar Donetsk, nadat de Italianen vorige week in eigen huis al een 3-0-zege hadden geboekt. Borja Mayoral maakte beide treffers van Roma en is met zeven goals nu gedeeld topscorer van dit Europa League-seizoen.

Karsdorp had een belangrijke rol bij de 0-1 vlak na rust. De Nederlander stoomde op over de rechterkant en gaf een lage voorzet, die niet goed kon worden weggewerkt door Shakhtar-aanvoerder Serhiy Kryvtsov. Mayoral kon daardoor vrij simpel raak koppen.

Tien minuten later stond het weer gelijk via Júnior Moraes. Karsdorp werd, met een gele kaart op zak, direct na de 1-1 gewisseld, waarna Mayoral op aangeven van Carles Pérez Roma nog de zege schonk.

Arsenal kon zich een nederlaag tegen Olympiacos permitteren. Arsenal kon zich een nederlaag tegen Olympiacos permitteren. Foto: ANP

Olympiacos maakt Arsenal heel even zenuwachtig

Arsenal won vorige week in Griekenland met 1-3 van Olympiacos en begon daardoor met een gerust gevoel aan de return. Aan het begin van de tweede helft kwam Olympiacos, dat in de vorige ronde PSV uitschakelde, via een van richting veranderd schot van Youssef El Arabi op voorsprong, maar een kwartfinaleplek kwam ondanks de 0-1-nederlaag nooit echt in gevaar voor Arsenal.

De bezoekers eindigden het duel ook nog met tien man, doordat Ousseynou Ba binnen vijf seconden twee keer geel kreeg. De eerste was voor een overtreding op Gabriel Martinelli en de tweede omdat hij de bal uit woede richting de scheidsrechter gooide.

Granada verloor in Boedapest met 2-1 van het Noorse Molde, maar de Spaanse ploeg bekert verder vanwege de 2-0-thuiszege van vorige week. Molde kwam na een half uur op voorsprong via de Spanjaard Jesús Vallejo en mocht hopen op een stuntje, totdat Roberto Soldado twintig minuten voor tijd de belangrijke uitgoal maakte. De 2-1 van Eirik Hestad (strafschop) in de blessuretijd kwam te laat.

Bij Dinamo Zagreb-Tottenham Hotspur moet er verlengd worden.

Bekijk de uitslagen en het programma van de Europa League