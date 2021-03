Dinamo Zagreb heeft donderdag voor een stunt gezorgd in de Europa League. De kampioen van Kroatië won na verlenging met 3-0 van Tottenham Hotspur en plaatste zich voor de kwartfinales. AS Roma, Arsenal en Granada schaarden zich ook bij de laatste acht.

Tottenham Hotspur begon door de 2-0-thuiszege van vorige week met een uitstekende uitgangspositie aan de return in het Maksimirstadion, maar de ploeg van José Mourinho speelde een zeer matig duel.

Mislav Orsic kon daardoor uitgroeien tot de man van de wedstrijd. De 28-jarige spits van Dinamo Zagreb dwong met twee treffers na rust een verlenging af en in de 106e minuut zette hij de thuisploeg met zijn derde goal van de avond over twee duels op voorsprong.

Mourinho stuurde Steven Bergwijn nog het veld in, maar ook de Nederlander kon de pijnlijke uitschakeling niet meer voorkomen.

Dinamo Zagreb verloor maandag nog zijn trainer Zoran Mamic, die ontslag nam nadat hij door het Kroatische hooggerechtshof was veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en acht maanden wegens verduistering en belastingontduiking bij de 21-voudig kampioen.

Rick Karsdorp (rechts) viert de openingstreffer van AS Roma. Rick Karsdorp (rechts) viert de openingstreffer van AS Roma. Foto: ANP

AS Roma wint ook uitduel met Shakhtar

AS Roma won in Oekraïne met 1-2 van Shakhtar Donetsk, nadat de Italianen vorige week in eigen huis al een 3-0-zege hadden geboekt. Borja Mayoral maakte beide treffers van Roma en is met zeven goals nu gedeeld topscorer van dit Europa League-seizoen.

Karsdorp, die na een uur werd gewisseld, had een belangrijke rol bij de 0-1 vlak na rust. De Nederlander stoomde op over de rechterkant en gaf een lage voorzet, die niet goed werd weggewerkt door Shakhtar-aanvoerder Serhiy Kryvtsov. Mayoral kon daardoor vrij simpel raak koppen.

Arsenal verloor met 0-1 van Olympiacos door een goal van Youssef El Arabi, maar de kwartfinaleplek van 'The Gunners' kwam door de 1-3-uitzege van vorige week nooit echt in gevaar.

Granada boog in Boedapest met 2-1 voor het Noorse Molde, maar de Spaanse ploeg bekert verder vanwege de 2-0-thuiszege. Molde kwam na een half uur op voorsprong via de Spanjaard Jesús Vallejo en mocht hopen op een stuntje, totdat Roberto Soldado twintig minuten voor tijd de belangrijke uitgoal maakte. De 2-1 van Eirik Hestad (strafschop) kwam te laat.

Arsenal kon zich een nederlaag tegen Olympiacos permitteren. Arsenal kon zich een nederlaag tegen Olympiacos permitteren. Foto: ANP

