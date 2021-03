Young Boys-Ajax ·

62' Bij een 0-2-voorsprong is er voor Ten Hag geen enkele reden meer om Blind, die in aanloop naar het duel kampte met een knieblessure, nog langer te laten staan. Mohammed Kudus is na ruim een uur spelen zijn vervanger. Ook doelpuntenmaker Neres gaat naar de kant. Voor hem komt Oussama Idrissi in het veld.