Quincy Promes heeft donderdag met een doelpunt een bijdrage geleverd aan de ruime overwinning van Spartak Moskou op FC Ural: 5-1. Tonny Vilhena scoorde ook, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg FC Krasnodar verloor van Dinamo Moskou.

De 29-jarige Promes tekende na 26 minuten op aangeven van Roman Zobnin voor de 2-0 namens Spartak. De aanvaller speelde in het strafschopgebied een verdediger van FC Ural uit en schoot in de verre hoek raak.

Het was de tweede competitietreffer in de vierde wedstrijd van de Oranje-international sinds hij vorige maand overkwam van Ajax.

Voormalig NEC-speler Jordan Larsson, de zoon van oud-Feyenoorder Henrik Larsson, scoorde twee keer voor Spartak in de Otkrytie Arena. Alexander Sobolev benutte twee strafschoppen en namens FC Ural, dat twaalfde staat in de Russische competitie, was Alexander Sobolev trefzeker.

Promes speelde de hele wedstrijd, terwijl Jorrit Hendrix op de bank begon bij nummer twee Spartak. De oud-PSV'er mocht al na 31 minuten invallen vanwege een blessure bij Alex Kral.

Quincy Promes viert zijn doelpunt tegen Ural FC. Quincy Promes viert zijn doelpunt tegen Ural FC. Foto: Pro Shots

Vilhena verliest met Krasnodar

FC Krasnodar verloor ondanks een treffer van Vilhena van Dinamo Moskou: 2-3. De Nederlandse middenvelder maakte de openingstreffer voor de huidige nummer negen van Rusland.

Promes en Vilhena zijn opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, dat volgende de week begint aan de kwalificatiereeks voor het WK 2022. Bondscoach Frank de Boer maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend.