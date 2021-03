Ajax begint donderdag met Daley Blind aan de return in de achtste finales van de Europa League tegen Young Boys. De Oranje-international is fit genoeg om te starten in het Wankdorf Stadion.

De 31-jarige Blind, die de afgelopen drie wedstrijden ontbrak door een blessure, staat in Bern op het middenveld. Davy Klaassen en Ryan Gravenberch completeren de middenlinie van trainer Erik ten Hag.

Edson Álvarez zakt een linie en vormt het centrum van de defensie met Lísandro Martínez. De zieke Jurriën Timber ontbreekt en Perr Schuurs zit op de bank. Devyne Rensch en Nicolás Tagliafico zijn de backs van Ajax. Voorin starten met Antony, Dusan Tadic en David Neres de vertrouwde namen in Europa, omdat spits Sébastien Haller niet is ingeschreven.

Bij Young Boys verschijnt Miralem Sulejmani weer aan de aftrap. De oud-speler van Ajax werd vorige week in Amsterdam in de rust gewisseld.

Ajax is dicht bij kwartfinales

Young Boys tegen Ajax begint donderdag om 21.00 uur in het Wankdorf Stadion en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter Bobby Madden. De Amsterdammers wonnen vorig week thuis met 3-0 en staan daardoor met één been in de kwartfinales.

Het kan de derde keer worden in vijf jaar dat Ajax bij de laatste acht van een Europees toernooi zit. De loting voor de kwartfinales is vrijdag om 13.00 uur in het Zwitserse Nyon. Een uur eerder begint de loting voor de kwartfinales van de Champions League.

Opstelling Young Boys: Faivre; Hefti, Camara, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Lauper, Sierro, Sulejmani; Meschack Elia, Nsame.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, Neres.