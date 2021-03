Naast de Champions League en de Europa League voert de UEFA volgend seizoen nóg een Europees clubtoernooi toe aan de kalender: de Conference League. Vier vragen over de opzet van het toernooi en de wijzigingen die het met zich meebrengt.

Waarom komt de Conference League er?

De reden is simpel: de UEFA wil meer landen de kans geven om Europees voetbal te spelen. De toevoeging van een derde clubtoernooi zal ervoor zorgen dat minimaal 34 verschillende landen vertegenwoordigd zijn in een Europees hoofdtoernooi.

"De Conference League maakt de clubcompetities inclusiever dan ooit", zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin erover. "Er zullen meer wedstrijden zijn voor meer clubs, met meer verschillende landen in de groepsfase."

De introductie van de Conference League betekent uiteraard ook dat meer clubs prijzengeld, sponsorgeld en televisiegelden opstrijken. Bedragen zijn nog niet bekend, al wordt gezegd dat het niet veel verschilt van de Europa League.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil meer (kleinere) clubs de kans op Europees voetbal bieden.

Hoe gaat de Conference League eruitzien?

Uiteindelijk plaatsen 32 clubs zich voor het hoofdtoernooi. Daaraan vooraf gaan, net als bij de Champions League en Europa League, drie kwalificatierondes en een play-offronde. Een verschil met die twee toernooien is dat geen enkele club rechtstreeks geplaatst is voor het hoofdschema van de Conference League.

De 32 clubs die de voorrondes overleven, worden ingedeeld in acht groepen van vier, waarbij de acht groepswinnaars zich rechtstreeks voor de achtste finales plaatsen. De overige acht plekken worden verdeeld onder de nummers twee van de Conference League-poules én de nummers drie uit de Europa League-groepen. Zij spelen in een play-off tegen elkaar.

De finale wordt op 25 mei 2022 in de National Arena in de Albanese hoofdstad Tirana gespeeld (zie hoofdfoto). Voor de winnaar van de Conference League ligt een ticket voor de Europa League in het volgende seizoen klaar.

Wat betekent het voor Nederland?

De invoer van de Conference League leidt dit seizoen tot een herverdeling van de Europese tickets in Nederland. De kampioen gaat nog steeds rechtstreeks de Champions League in en de nummer twee wacht Champions League-voorrondes, maar daarachter verandert het.

Het belangrijkste: het winnen van de TOTO KNVB Beker wordt belangrijker, want dat levert een plek in de laatste Europa League-voorronde op. De nummer drie van de Eredivisie zien we terug in de derde voorronde van de Conference League en de winnaar van de play-offs tussen de nummers vier tot en met zeven gaat naar de tweede voorronde van het nieuwe toernooi.

Belangrijk om te weten is dat deze verdeling er anders uitziet als de kampioen of nummer twee van de Eredivisie de beker wint. In dat geval schuift het Europa League-ticket door naar de nummer drie, speelt de nummer vier in de derde Conference League-voorronde en gaan de play-offs tussen de nummers vijf tot en met acht.

Nieuwe verdeling Europese tickets in Nederland Kampioen: groepsfase Champions League

Nummer twee: tweede voorronde Champions League

Nummer drie: derde voorronde Conference League

Play-offwinnaar: tweede voorronde Conference League

Bekerwinnaar: play-offs Europa League

Wat betekent het voor de andere toernooien?

Vooral voor de Europa League verandert het een en ander door de komst van de Conference League. Het tweede Europese clubtoernooi telt vanaf volgend seizoen niet langer 48, maar 32 deelnemende clubs. Het betekent dat aan alle drie de Europese clubtoernooien (Champions League, Europa League en Conference League) hetzelfde aantal teams meedoet.

In de groepsfase van de Europa League plaatsen de nummers één en twee van iedere poule zich nu nog samen met de nummers drie uit de Champions League-groepen voor de knock-outfase, maar de komst van de Conference League verandert dat.

De groepswinnaars gaan nog steeds door, maar de nummers twee uit de Europa League-poules strijden vanaf volgend seizoen in een play-off met de nummers drie uit de Champions League om een plek in de achtste finales; er zijn immers minder tickets te vergeven.

De Conference League geldt ook als extra vangnet voor clubs die in een vroeg stadium stranden in Europa. Zo stromen de verliezers van de derde voorronde van de Europa League in bij de laatste voorronde voor de Conference League en leidt een nederlaag in de Europa League-play-offs tot een plek in de groepsfase van de Conference League.