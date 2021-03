Ousmane Dembélé is donderdag na twee jaar weer opgenomen in de selectie van Frankrijk. Bondscoach Didier Deschamps heeft de 23-jarige aanvaller van FC Barcelona opgeroepen voor de start van de WK-kwalificatie.

Dembélé ontbrak sinds 2018 mede door blessureleed en mindere prestaties in de selectie van 'Les Bleus'. De tweebenige vleugelspeler is onder trainer Ronald Koeman echter bezig aan een sterk seizoen bij Barcelona. Hij maakte tot nu toe acht doelpunten en gaf vier assists in alle competities.

In 2016 debuteerde Dembélé als speler van Borussia Dortmund al op negentienjarige leeftijd bij Frankrijk in een oefenwedstrijd tegen Italië. In 2017 maakte Barcelona maar liefst 135 miljoen euro over aan Dortmund voor Dembélé, die in Camp Nou lange tijd echter niet overtuigde.

Tot 2018 kwam Dembélé tot 21 interlands, waarin hij twee doelpunten maakte. Hij was onderdeel van de Franse selectie die in 2018 wereldkampioen werd in Rusland. Zijn laatste interland was op 16 november 2018 tegen Nederland in de Nations League. In De Kuip won Oranje toen met 2-0.

Frankrijk start de kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar met wedstrijden tegen Oekraïne (24 maart), Kazachstan (28 maart) en Bosnië en Herzegovina (31 maart).