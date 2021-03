Sjors Ultee heeft donderdag zijn contract bij Fortuna Sittard met een jaar verlengd. De 33-jarige trainer ligt nu tot medio 2023 vast bij de nummer tien van de Eredivisie.

Ultee tekende begin december nog een contract voor anderhalf jaar als opvolger van de ontslagen Kevin Hofland. Fortuna presteert goed onder leiding van de Utrechter, wat betekent dat hij nu alweer een nieuwe verbintenis ondertekent.

"Dat we het contract al na vier maanden openbreken zegt alles over het vertrouwen dat wij hebben in deze combinatie en daarmee een succesvolle toekomst", zegt technisch manager Sjoerd Ars op de site van Fortuna.

Sinds de definitieve aanstelling van Ultee in december pakte Fortuna 31 punten in zestien Eredivisie-wedstrijden. Zondag werd de Limburgse derby tegen VVV-Venlo nog met 1-3 gewonnen.

Ultee stond vorig seizoen samen met Hofland aan het roer bij Fortuna. De voormalige assistent-trainer van FC Utrecht en FC Twente werd daarna Hoflands assistent én werd technisch directeur van de club waar hij nu dus toch weer hoofdtrainer is.

De volgende wedstrijd van Fortuna is zaterdag, wanneer nummer zeven FC Utrecht op bezoek komt in Limburg. Bij winst staan de clubs in punten gelijk.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie