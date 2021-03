AZ moet het voorlopig zonder Pantelis Hatzidiakos stellen. De 24-jarige verdediger kan maanden niet in actie komen door een blessure die hij enkele weken geleden opliep.

Het is niet de eerste keer dat Hatzidiakos lange tijd aan de kant staat. Vorig seizoen kwam de achtvoudig international van Griekenland mede door een kruisbandblessure in zijn knie slechts tot elf competitiewedstrijden voor AZ, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep en nog tot medio 2024 onder contract staat.

Hatzidiakos ontbrak afgelopen zaterdag al in de thuiswedstrijd van AZ tegen FC Twente (4-1). Uit nader onderzoek is gebleken dat de Griek niet hoeft te hopen op een snelle rentree en dit seizoen misschien niet eens meer in actie komt.

De zware blessure van Hatzidiakos is een domper voor trainer Pascal Jansen, onder wie de centrale verdediger een vaste basisplaats heeft. Hij speelde dit seizoen al dertig officiële wedstrijden en was daarin goed voor één assist.

Zijn blessure betekent ook dat Hatzidiakos de komende interlandperiode aan zich voorbij moet laten gaan. Griekenland neemt het deze maand in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 op tegen Spanje en Georgië. Zweden en Kosovo zijn de andere landen in groep B.

AZ vervolgt de competitie zondag met de belangrijke thuiswedstrijd tegen PSV (aftrap 14.30 uur). De Eindhovenaren staan momenteel op de tweede plek met 55 punten, drie meer dan de Alkmaarders, die derde staan.

