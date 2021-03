Oussama Tannane en Zakaria Aboukhlal zijn donderdag opgenomen in de selectie van Marokko voor de komende kwalificatieduels voor de Afrika Cup. Ook voormalig Eredivisie-spelers Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat hebben een uitnodiging gekregen van bondscoach Vahid Halilhodzic.

Tannane is dit seizoen de uitblinker bij Vitesse en werd in oktober al beloond met een terugkeer in de Marokkaanse ploeg nadat hij jarenlang ontbrak. Tot dusver kwam hij tot elf interlands en twee goals, die hij allebei maakte in een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea in 2017.

Aboukhlal doorliep de Nederlandse jeugdelftallen, maar werd in november opgeroepen voor Marokko en koos ervoor om zijn interlandcarrière daar voort te zetten. Bij zijn debuut in november tegen Centraal-Afrika (4-1-winst) was de twintigjarige AZ-aanvaller meteen trefzeker.

Marokko speelt volgende week twee kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup. Op 26 maart is Mauritanië de tegenstander en vier dagen later komt Burundi op bezoek. Marokko staat met tien punten uit vier wedstrijden bovenaan in de kwalificatiepoule. Van de vier teams plaatsen de beste twee zich voor de eindronde.

Door de goede uitgangspositie in de kwalificatiepoule heeft Marokko in de laatste twee wedstrijden nog slechts één punt nodig om kwalificatie veilig te stellen voor de Afrika Cup, die begin 2022 zal plaatsvinden.