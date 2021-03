Stefan de Vrij heeft zich donderdag moeten afmelden voor de komende WK-kwalificatieduels met het Nederlands elftal. De verdediger is samen met drie ploeggenoten bij Internazionale besmet met het coronavirus.

De 29-jarige De Vrij is het slachtoffer van een corona-uitbraak bij Inter. Ook keeper Samir Handanovic, verdediger Danilo D'Ambrosio en middenvelder Matías Vecino zijn positief getest.

Vanwege de besmettingen is de competitiewedstrijd Inter-Sassuolo van zaterdag geschrapt en traint de Inter-selectie ten minste vier dagen niet. De Vrij en zijn besmette ploeggenoten zitten in quarantaine en zullen hoe dan ook niet in actie komen voor hun nationale ploegen.

De Vrij, die in november zijn 43e interland speelde, behoorde tot de 31-koppige voorselectie van Oranje. Bondscoach Frank de Boer maakt vrijdag bekend uit welke spelers de definitieve groep bestaat.

Nederland begint volgende week aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 en speelt achtereenvolgens uit tegen Turkije (24 maart), thuis tegen Letland (27 maart) en uit tegen Gibraltar (30 maart).

De wedstrijd tegen Letland is in twee opzichten bijzonder: er wordt in de Johan Cruijff ArenA getest met vijfduizend toeschouwers én de Française Stéphanie Frappart is de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit bij een duel van Oranje.

Voorselectie Oranje Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Joël Drommel (FC Twente), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Owen Wijndal (AZ)

Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Genoa), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

