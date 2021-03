Maarten Stekelenburg staat open voor contractverlenging bij Ajax, zo vertelt de 38-jarige doelman donderdag in gesprek met VI. Het contract van de 58-voudig international loopt aan het einde van dit seizoen af.

"Aan mij zal het niet liggen. Dit is het mooiste beroep ter wereld en dat wil ik zo lang mogelijk beoefenen", zegt Stekelenburg over een mogelijk extra jaar als keeper in de hoofdstad

"Het voelt voor mij bovenal nog altijd als iets bijzonders om profvoetballer te zijn. Bij Ajax, voor mij de mooiste club ter wereld, en ik voel me topfit. Hier sluit ik mijn carrière af, maar hopelijk laat dat moment nog even op zich wachten."

Stekelenburg is bezig aan zijn tweede periode bij Ajax. Nadat hij de jeugdopleiding in Amsterdam had doorlopen en in 2002 debuteerde in het eerste elftal, vertrok de geboren Haarlemmer in 2011 naar AS Roma. Daarna was Stekelenburg actief voor AS Monaco, Fulham, Southampton en Everton, al zat hij bij die clubs vooral op de bank.

Afgelopen zomer keerde Stekelenburg terug bij Ajax. Door de dopingschorsing van André Onana groeide hij uit tot eerste keeper. Zijn prestaties leverden hem zelfs weer een plek in de voorselectie van Oranje op.

Donderdagavond hoopt Stekelenburg met Ajax de kwartfinales van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers verdedigen tegen Young Boys een 3-0-voorsprong uit de heenwedstrijd. Het duel in Bern begint om 21.00 uur.