De voetbalsters van PSV hebben woensdag de koppositie weten te behouden in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis de topper tegen Ajax met 2-1.

PSV was de bovenliggende partij en stond vijf minuten na rust op 2-0 door twee doelpunten van Romée Leuchter. De aanvaller was bij de 1-0 het eindstation van een vlotlopende aanval en schoot bij de 2-0 fraai raak vanaf de rand van het strafschopgebied.

Ajax kon er niet heel veel tegenover stellen, maar bracht in de blessuretijd nog wel even de spanning terug dankzij een intikker van Marjolijn van den Bighelaar. Er was voor de Amsterdammers te weinig tijd voor de gelijkmaker.

PSV zette door de zege nummer drie Ajax op een achterstand van vijf punten (30 om 25 punten). FC Twente staat op de tweede plaats met 26 punten.

PSV, FC Twente, Ajax en ADO Den Haag zijn al zeker van de vier tickets voor de play-offs. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de reguliere competitie.

Zondag om 12.15 uur staat er een volledige speelronde op het programma. Dan worden de wedstrijden ADO Den Haag-PSV, FC Twente-VV Alkmaar, Excelsior-Ajax en sc Heerenveen-PEC Zwolle afgewerkt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Vrouwen Eredivisie