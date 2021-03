Paris Saint-Germain heeft zich woensdag voor de kwartfinales van de Franse beker geplaatst. PSG deelde mede door twee goals van invaller Kylian Mbappé een gevoelig tikje uit aan Lille OSC: 3-0. In Spanje boekte Sevilla een competitiezege.

PSG-trainer Mauricio Pochettino wilde Mbappé eigenlijk wat rust geven tegen Ligue 1-koploper Lille, maar de aanvaller moest al na 39 minuten invallen voor de geblesseerd geraakte Mauro Icardi, de maker van de 1-0.

Mbappé stond nog geen twee minuten in het veld toen hij door een rake strafschop de marge naar twee tilde. In de blessuretijd maakte de Fransman er ook nog 3-0 van. De vedette staat dit seizoen op 28 goals in 34 officiële wedstrijden.

Bij Lille stond Sven Botman de hele wedstrijd centraal in de defensie. De ploeg van trainer Christophe Galtier, die in de zestiende finales van de Europa League werd uitgeschakeld door Ajax, heeft in de competitie met nog negen duels te gaan drie punten voorsprong op nummer twee PSG

Sevilla kwam op drie punten van Real Madrid. Foto: Pro Shots

Bijrol De Jong en Rekik bij zege Sevilla

In de Spaanse La Liga was Sevilla in een inhaalwedstrijd te sterk voor Elche: 2-0. Youssef En Nesyri maakte vlak voor rust de openingstreffer in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Franco Vázquez tekende in de slotfase voor de eindstand.

De treffer van Vázquez was fraai. De invaller stond met zijn rug naar het doel en hakte de bal met links tergend langzaam langs de al liggende keeper Édgar Badia.

En Nesyri, die dit seizoen nu vijftien competitiegoals achter zijn naam heeft staan, kreeg in de spits de voorkeur boven Luuk de Jong. De Nederlander viel drie minuten voor tijd in voor zijn concurrent. Karim Rekik mocht het laatste kwartier meedoen.

Sevilla komt door de zege op drie punten van nummer drie Real Madrid en op vijf punten van nummer twee FC Barcelona.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om het mooie hakje van Vázquez te bekijken.

