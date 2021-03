Ajax-trainer Erik ten Hag waakt voor gemakzucht bij zijn ploeg voor de return van donderdag bij BSC Young Boys in de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers verdedigen in Zwitserland een comfortabele 3-0-voorsprong.

"We hebben vorige week heel goed gespeeld en hebben ze geen enkele kans gegeven. Zij kunnen daarvan hebben geleerd en het morgen op een andere manier aanpakken. Ik weet zeker dat zij beter kunnen dan ze vorige week hebben laten zien", zei Ten Hag woensdag op een persconferentie.

"We kunnen verwachten dat zij ons in de openingsfase heel agressief onder druk gaan zetten en misschien zelfs wel wat opportunistischer gaan spelen. Daar moeten wij dan op inspelen en oplossingen voor vinden. We moeten 100 procent geconcentreerd zijn."

Ten Hag kan niet beschikken over Jurriën Timber, Noussair Mazraoui, Sébastien Haller en André Onana. Daarentegen keert Daley Blind na blessureleed terug in de selectie en zijn David Neres en Nicolás Tagliafico, die zondag tegen PEC Zwolle (0-2-zege) uit voorzorg werden gewisseld, fit genoeg om te spelen.

"Ik reken erop dat Blind kan spelen", aldus Ten Hag. "Maar hij heeft een aantal dagen niet meegetraind en doet dat straks weer voor het eerst. We moeten de reactie daarop afwachten en van daaruit zullen we beslissen of hij kan starten en negentig minuten kan maken."

249 Terugblik: 'Met dit spel kan Ajax heel ver in het toernooi komen'

'Wij zullen het niet over de finale hebben'

Ten Hag wilde het niet hebben over waartoe Ajax dit seizoen in staat is in de Europa League. De huidige koploper van de Eredivisie maakte niet alleen vorige week tegen Young Boys indruk, maar ook in de vorige ronde tegen het sterke Lille OSC, waarvan twee keer met 2-1 gewonnen werd.

"We zullen het niet over een eventuele finale hebben. We hebben het alleen over het bereiken van de volgende ronde. Zo benaderen we de wedstrijd van morgen. We mogen niet dagdromen over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Dat is nu niet van belang."

Ten Hag maakt zich geen zorgen over de kwaliteit van het kunstgras van Young Boys. "Elk kunstgrasveld is anders. Deze mat is niet echt vergelijkbaar met die van een Nederlandse club, maar kunstgras mag nooit een thema zijn. Je moet je daarop instellen en winnen."

De return tussen Young Boys en Ajax begint donderdag om 21.00 uur in het Stade de Suisse in Bern en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter Bobby Madden, die Ajax dit seizoen ook al floot in het uitduel met FC Midtjylland in de groepsfase van de Champions League.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League