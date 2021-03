Trainer Ronald Koeman geniet het vertrouwen van het nieuwe bestuur van FC Barcelona. Dat vertelde voorzitter Joan Laporta woensdag bij zijn inauguratie in Camp Nou.

Laporta richtte zich rechtstreeks tot Koeman, die aanwezig was bij de inauguratie. "Ronald, je hebt het vertrouwen van dit bestuur. Het team wordt steeds beter en we willen weer prijzen gaan winnen."

Begin deze maand werd Laporta verkozen tot nieuwe voorzitter. De 58-jarige Spanjaard, die de club eerder van 2003 tot en met 2010 bestuurde, had al in zijn campagne duidelijk gemaakt het tot medio 2022 lopende contract van Koeman te willen respecteren.

Bij de inauguratie waren ook Laporta's tegenkandidaten Víctor Font en Toni Freixa aanwezig, evenals de afgetreden oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu.

Laporta begon zijn toespraak met een uitspraak van Cruijff: "Sólo Dios sabe lo que ha costado llegar hasta aquí" (Alleen God weet wat het heeft gekost om hier te kunnen komen). "En daarmee verwees Johan niet naar geld. Ik begin aan deze periode met nederigheid, moed en optimisme."

Er waren honderden mensen aanwezig bij de inauguratie van Joan Laporta in Camp Nou. Foto: ANP

Laporta richt zich ook tot Messi

De doelstelling van Laporta is om met Barcelona weer competitief te worden in de Champions League. Eerder deze maand ging de club over twee duels hard onderuit tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales en vorig jaar werd er een beschamende 8-2-nederlaag geleden tegen Bayern München.

"We moeten ons eerst op financieel gebied herstellen", verwees Laporta naar de schuld van ruim 1 miljard euro. "Als dat lukt, zullen we ons weer met de beste clubs kunnen meten."

De nieuwe voorzitter benadrukte dat Koeman in het huidige seizoen goed presteert, ondanks de uitschakeling in de Champions League. "We kunnen nog kampioen worden en de beker winnen."

Aan het einde van zijn speech wendde Laporta zich tot de eveneens aanwezige Lionel Messi. De 33-jarige sterspeler heeft een aflopend contract en sprak onder de vorige voorzitter zijn vertrekwens uit.

"Ik zal proberen om je te overtuigen hier te blijven, want je bent de beste speler in onze geschiedenis. Vergeef me dat ik je nu onderdeel van deze speech maak, maar je weet dat ik dol op je ben."