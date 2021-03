Donny van de Beek is sneller dan verwacht hersteld van een enkelblessure en maakt deel uit van de selectie van Manchester United voor de return van donderdag bij AC Milan in de achtste finales van de Europa League. De Italianen kunnen weer over Zlatan Ibrahimovic beschikken.

Van de Beek kwam op 14 februari voor het laatst in actie. Twee weken later zat hij wel op de bank voor het competitieduel met Chelsea, maar daarna bleek hij niet fit genoeg voor de wedstrijden tegen Crystal Palace, Manchester City en West Ham United en de Europa League-duels met Real Sociedad (twee) en AC Milan.

Manager Ole Gunnar Solskjaer verwachtte vorige week nog dat Van de Beek pas na de interlandperiode van eind deze maand weer beschikbaar zou zijn voor United. De zeventienvoudig Oranje-international hervatte echter dinsdag de training en kan donderdag zijn eerste minuten in ruim een maand maken.

De snelle terugkeer van Van de Beek is een meevaller voor bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal, die vrijdag zijn selectie bekendmaakt voor de start van de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Oranje speelt volgende week woensdag tegen Turkije en daarna tegen Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart).

Van de Beek kwam afgelopen zomer voor 40 miljoen euro over van Ajax, maar beleeft een teleurstellend debuutseizoen bij United. Hij kan lang niet altijd op speeltijd rekenen en moet vaak genoegen nemen met een rol als invaller. In 26 wedstrijden was hij goed voor één doelpunt en één assist.

Dinsdag werd bekend dat Zlatan Ibrahimovic voor het eerst in vijf jaar is opgeroepen voor de nationale ploeg van Zweden. Foto: ANP

Ibrahimovic terug bij AC Milan

Bij AC Milan keert Ibrahimovic terug in de wedstrijdselectie. De oud-spits van United is fit verklaard na een spierblessure.

De 39-jarige Zweed miste de laatste vier duels van zijn club, waaronder het 1-1-gelijkspel in het heenduel met United. "De terugkeer van Ibra is belangrijk", zei trainer Stefano Pioli op een persconferentie. "Hij is nog niet klaar voor negentig minuten. Maar hij is een geweldige kampioen en kan ik korte tijd het verschil maken."

Het duel tussen Milan en Manchester United begint donderdag om 21.00 uur.

