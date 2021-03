Young Boys-trainer Gerardo Seoane heeft er weinig geloof in dat zijn ploeg donderdag de 3-0-nederlaag tegen Ajax in de Europa League kan wegpoetsen. Volgens de Zwitser staat zijn formatie opnieuw voor een loodzwaar duel.

"In sport is alles mogelijk, dus zo gaan we ook het veld op", zei Seoane woensdag in de aanloop naar het achtstefinaleduel op een persconferentie. "Maar we weten dat het een heel lastig verhaal zal gaan worden. We denken niet in getallen, maar willen vooral een betere prestatie dan vorige week neerzetten."

Young Boys speelde in de vorige ronde tegen Bayer Leverkusen en versloeg de ploeg van trainer Peter Bosz in eigen huis met 4-3. Voor rust scoorden de Zwitsers toen drie keer, maar in de tweede helft kwamen de bezoekers nog terug tot 3-3.

"We hebben in die wedstrijd bewezen dat we drie keer kunnen scoren, maar tegelijkertijd slaagden we er niet in om die marge vast te houden. De opgave van morgen is loodzwaar: we mogen geen treffers incasseren en moeten zelf ook nog eens veel doelpunten zien te maken."

Ajax walste in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA over Young Boys heen. Door doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en Brian Brobbey wonnen de Amsterdammers met 3-0.

Ajax liet in de heenwedstrijd maar weinig heel van Young Boys. Foto: Pro Shots

Seoane gelooft niet in nieuw 'wonder van Bern'

Zwitserse journalisten maakten op de persconferentie de vergelijking met het 'wonder van Bern', dat zich voltrok in de finale van het WK in 1954. Duitsland boog in die wedstrijd tegen Hongarije en 0-2-achterstand om in een 3-2-overwinning.

Seoane wilde echter niets van die vergelijking weten. "Journalisten mogen allerlei titels voor deze wedstrijd gaan verzinnen, maar ik doe daar niet aan mee. Wij kunnen ons alleen maar op onze eigen prestatie richten", zei de trainer.

"We willen ander voetbal laten zien dan vorige week, aanvallender gaan spelen en meer kansen gaan creëren. Ik snap dat er over het wonder van Bern gesproken wordt, maar daar moeten wij niet mee bezig zijn."

De wedstrijd tussen Young Boys en Ajax in de achtste finales van de Europa League begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter Bobby Madden.

