Na de 3-0-overwinning in Amsterdam heeft Ajax donderdag in Bern een goede uitgangspositie voor de return tegen Young Boys in de achtste finales van de Europa League. Edson Álvarez was tijdens het heenduel een van de uitblinkers en lijkt na een moeilijke periode tóch de harten van de Ajax-fans te veroveren. "Mensen waren Frenkie de Jong en Lasse Schöne gewend."

Erik ten Hag was voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Young Boys niet blij met de vraag van een journalist. "Hij vroeg of zo'n speler wel op het veld hoort bij Ajax. Tja, dan heb je geen enkel respect", haalde hij na afloop op de persconferentie uit. De trainer had zojuist genoten van Álvarez. "De eerste bal van de wedstrijd speelde hij meteen diep. Toen dacht ik: experts, kijken jullie even mee?"

Het is het verhaal van Álvarez, die na anderhalf jaar eindelijk zijn draai lijkt te hebben gevonden bij Ajax. Nog steeds is er weleens kritiek op de Mexicaan van 15 miljoen euro, maar inmiddels is hij wel een belangrijke schakel in de ploeg die hard op weg is naar de titel en ondertussen doordendert in de Europa League.

Jan van Halst ziet veel overeenkomsten tussen de situatie van Álvarez en zijn eigen periode bij de Amsterdammers. Trainer Jan Wouters haalde middenvelder Van Halst in 1999 naar Amsterdam, waar de Utrechter eveneens moeite had om zich aan te passen. Uiteindelijk bloeide Van Halst onder Ronald Koeman op en had hij een belangrijke rol in het elftal dat in 2002 de 'dubbel' veroverde.

"Ik raakte op mijn eerste training meteen geblesseerd, omdat het tempo zo hoog lag. Ik heb een half jaar moeten wennen aan het hogere tempo en wat ze precies verwachten bij Ajax", aldus Van Halst. "Bij een topclub moet je elke speler de tijd geven om zich aan te passen. Als je helemaal nieuw bent, zoals Álvarez, is het uitzonderlijk dat je vanaf dag één aanhaakt bij dat niveau."

Edson Álvarez scoorde in 2019 in een van zijn eerste wedstrijden voor Ajax. Edson Álvarez scoorde in 2019 in een van zijn eerste wedstrijden voor Ajax. Foto: Pro Shots

'Familie is heel belangrijk voor hem'

Voor Álvarez kwam daar ook bij dat zijn vrouw en dochter geen verblijfsvergunning kregen en daarom in Londen moesten verblijven. "Dat heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn moeizame start", weet Daniel Reyes, een Mexicaanse journalist die als correspondent voor Claro Sports en Marca in Nederland woont en daar de Mexicaanse voetballers op de voet volgt.

"Familie is heel belangrijk voor hem. Ik denk dat het proces makkelijker was gegaan als zijn familie bij hem was geweest. Daarnaast is het Nederlandse voetbal veel sneller en intensiever dan in Mexico. Daar moest Álvarez zich aan aanpassen. Maar hij is mentaal sterk. Dat zie je zelden in Mexico, maar het is bij Álvarez een van zijn beste eigenschappen."

Ook in Mexico worden de verrichtingen van de 34-voudig international op de voet gevolgd. Álvarez heeft volgens Reyes een grote status in zijn thuisland en de mensen waren dan ook verbaasd over het gebrek aan speeltijd tijdens zijn beginperiode bij Ajax. De schuld daarvan legden de Mexicanen voornamelijk bij Ten Hag.

"Dat gebeurt met elke Mexicaan die in Europa speelt", legt Reyes uit. "Als ze geen minuten krijgen, is het altijd de schuld van de trainer of van iemand anders. Dus in dit geval gaven ze Ten Hag er de schuld van dat Álvarez geen kans kreeg."

Edson Álvarez ruimt koppend op in de heenwedstrijd tegen Young Boys. Edson Álvarez ruimt koppend op in de heenwedstrijd tegen Young Boys. Foto: Pro Shots

'Zonder spelers die vuil werk opknappen, ben je naïef'

In Nederland werd vooral gezegd dat Álvarez geen typische Ajax-speler zou zijn. Van Halst herkent dat van zijn eigen periode bij Ajax. "Ook over mij werd geroepen dat ik niet bij Ajax paste. Ik moest daar een beetje om gniffelen, want ik kon me dat ook nog wel voorstellen", zegt hij. "Maar zo werkt het niet in het voetbal. Elke ploeg heeft een goede balans nodig, spelers die het vuile werk opknappen. Heb je die niet, dan ben je naïef."

In de vergelijking tussen de revivals van Álvarez en Van Halst is een verschil dat Van Halst veel te maken kreeg met trainerswisselingen. Hij werd gehaald door Wouters, uitgeleend aan Fortuna Sittard onder Co Adriaanse en vervolgens in de basis gezet door Koeman.

"Daarom vind ik wat Álvarez doet knapper", zegt Van Halst daarover. "Een nieuwe trainer wil altijd iets veranderen. Als je bij een al aanwezige trainer een mindere periode hebt gehad, krijgt die trainer een bepaald beeld van je. Weet je dat om te buigen, dan is dat een groter compliment waard dan wanneer er een nieuwe trainer komt, bij wie spelers nieuwe kansen krijgen."

Ook Reyes heeft bewondering voor de manier waarop Álvarez het vertrouwen van Ten Hag én de supporters heeft gewonnen. "Mensen waren Frenkie de Jong en Lasse Schöne gewend. Álvarez is heel anders. Het is knap dat hij heeft laten zien dat hij een Ajax-speler is."

De return tussen Young Boys en Ajax begint donderdag om 21.00 uur in het Wankdorf Stadion. Als de Amsterdammers de kwartfinales bereiken, gaan ze vrijdag om 13.00 uur de koker in bij de loting in Nyon.