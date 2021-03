De vijfduizend beschikbare kaarten voor de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland op zaterdag 27 maart zijn woensdag binnen anderhalf uur al uitverkocht.

Het duel van Oranje werd dinsdag toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen waarbij getest wordt hoe bijeenkomsten met veel publiek gehouden kunnen worden in coronatijd.

Met vijfduizend deelnemers wordt dit het grootste onderzoek tot nu toe. Het duel met Letland is vooral gericht op het testbeleid en het gebruik van de nieuwe CoronaCheck-app die de overheid heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen de bezoekers laten zien dat ze een negatief testresultaat hebben.

De bezoekers hoeven vooraf alleen een sneltest te ondergaan. In het stadion wordt de verplichte 1,5 meter afstand losgelaten. Ook wordt, net als bij eerdere Fieldlab-evenementen, gebruikgemaakt van de Close App, waarmee de KNVB kan communiceren met de fans die een kaartje hebben gekocht.

Vorige maand werden er ook al proeven met fans in stadions uitgevoerd. Bij de wedstrijd tussen NEC en de Graafschap zaten 1.153 toeschouwers op de tribunes en Almere City-SC Cambuur werd bezocht door 1.300 fans.

De interland tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff ArenA is de tweede wedstrijd van de ploeg van bondscoach Frank de Boer in de WK-kwalificatie. Oranje begint de voorronde voor het WK 2022 in Qatar met een uitwedstrijd tegen Turkije. Dat duel staat woensdag 24 maart op het programma in Istanboel.