Daley Blind is woensdag opgenomen in de Ajax-selectie die afreist naar Bern voor de return tegen Young Boys in de Europa League. Jurriën Timber is niet fit genoeg en blijft achter in Amsterdam.

De 31-jarige Blind moest de laatste drie wedstrijden van Ajax aan zich voorbij laten gaan wegens een knieblessure. Hij deed niet mee tegen FC Groningen, Young Boys en PEC Zwolle, duels die allemaal werden gewonnen door Ajax.

Naast Timber, die tegen PEC ook al aan de kant bleef, ontbreekt ook de al langer afwezige Noussair Mazraoui nog bij Ajax. André Onana (jaar schorsing) en Sébastien Haller (niet ingeschreven voor de Europa League) zijn er vanzelfsprekend ook niet bij.

De wedstrijd tussen Young Boys en Ajax begint donderdag om 21.00 uur. De ploeg van trainer Erik ten Hag won de eerste wedstrijd met 3-0 en ligt dus op koers voor een plek in de kwartfinales van de Europa League.

De overwinning in de Johan Cruijff ArenA betekende dat Nederland na vijftien jaar weer terug is in de top zeven van de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Ajax is dit seizoen nog de enige Nederlandse club in Europa.

Als Young Boys wordt uitgeschakeld, dan gaat Ajax vrijdag in de koker bij de loting voor de kwartfinales. De loting wordt verricht in Nyon en begint om 13.00 uur.

21-koppige Ajax-selectie Keepers: Maarten Stekelenbug, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen

Verdedigers: Perr Schuurs, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Devyne Rensch

Middenvelders: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus

Aanvallers: David Neres, Antony, Dusan Tadic, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Oussama Idrissi, Brian Brobbey

