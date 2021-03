VVV-Venlo heeft Jos Luhukay woensdag als nieuwe trainer gepresenteerd. De geboren Venlonaar is de opvolger van Hans de Koning, die dinsdag vanwege de slechte resultaten van de club werd ontslagen.

Luhukay is geen onbekende voor VVV, want hij speelde in de jaren tachtig voor de club die hij nu voor degradatie moet behoeden. VVV verloor de laatste zeven wedstrijden en is afgezakt naar de vijftiende plaats in de Eredivisie.

"Ik word zó vaak aangesproken als ik in Venlo ben: 'Kom toch naar ons, we wachten op je.' Ik merk diep van binnen dat ik de club het beste wens. Ik hoop dat we het goed gaan doen", zegt Luhukay in een eerste reactie.

Als trainer werkte Luhukay bijna alleen maar in Duitsland. Hij stond aan het roer bij onder meer Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Hertha BSC en VfB Stuttgart en belandde in april 2019 na een kort avontuur bij Sheffield Wednesday bij FC St. Pauli.

Bij de club uit Hamburg moest Luhukay in de zomer van vorig jaar vertrekken. Bij VVV begint de 57-jarige Limburger aan zijn eerste klus als hoofdtrainer op Nederlandse bodem.

Luhukay zit zondag al op de bank bij VVV, wanneer de club van revelatie Giorgos Giakoumakis op bezoek gaat bij PEC Zwolle. De wedstrijd in het MAC³PARK stadion begint om 12.15 uur.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor de video waarmee VVV-Venlo de komst van Jos Luhukay bekendmaakt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie