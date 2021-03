Olympique Lyon heeft nog altijd goede hoop dat Memphis Depay ook na dit seizoen bij de club speelt. De 27-jarige aanvaller beschikt over een aflopend contract en kan dus komende zomer transfervrij vertrekken.

"Wat Memphis betreft, ik droom ervan dat hij ons aanbod wat tot aan het einde van het seizoen staat accepteert', zegt voorzitter Jean-Michel Aulas dinsdag tegen AFP. "Hij geeft zoveel, hij is dit seizoen al direct betrokken bij 23 goals. Ons aanbod zal op tafel blijven liggen. En als we kampioen worden, waarom niet?"

Memphis was afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman. Hij was zelf al rond met de Spaanse grootmacht en ook Lyon wilde wel meewerken aan een overgang, maar FC Barcelona kon uiteindelijk niet voldoen aan de transfersom.

"Ik geloof dat in mijn leven alles met een reden gebeurt", reageerde Memphis destijds nuchter op het afketsen van de transfer. "Het loopt zoals het moet lopen. Ik moet me nu weer focussen op Lyon en daar belangrijk zijn. Dan zien we wel hoe het verder loopt."

De 59-voudig Oranje-international is dit seizoen in goede vorm. Met veertien competitiedoelpunten en negen assists heeft hij een groot aandeel in de derde plaats in La Liga van Lyon, dat op gelijke hoogste staat met nummer twee Paris Saint-Germain en drie punten achterstand heeft op koploper Lille OSC.

Memphis speelt sinds de zomer van 2017 voor Lyon, na avonturen bij Manchester United en PSV. Hij kwam vooralsnog tot 69 treffers en 52 assists in 168 wedstrijden. Vorig seizoen was hij lange tijd uitgeschakeld door een zware knieblessure, maar hij maakte indruk met zijn razendsnelle herstel.

