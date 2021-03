Donny van de Beek heeft dinsdag de training bij Manchester United hervat. De 23-jarige middenvelder is al weken uit de roulatie door een spierblessure.

Manager Ole Gunnar Solskjaer liet eind vorige week nog weten dat hij Van de Beek pas na de interlandperiode van eind maart terug verwacht. Manchester United zinspeelt op de site van de club op een snellere terugkeer van de zeventienvoudig Oranje-international, maar het is nog niet duidelijk wanneer hij zijn rentree kan maken.

Van de Beek kwam op 14 februari voor de laatste keer in actie. Twee weken later zat hij wel op de bank voor het competitieduel met Chelsea, maar daarna bleek hij niet fit genoeg voor de wedstrijden tegen Crystal Palace, Manchester City en West Ham United en de duels in de Europa League met Real Sociedad (twee) en AC Milan.

De voorspoedige revalidatie van Van de Beek is goed nieuws voor bondscoach Frank de Boer, die de oud-Ajacied opnam in zijn voorselectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Oranje begint de jacht op een ticket voor het WK 2022 deze maand tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

Solskjaer begroette dinsdag niet alleen Van de Beek op het trainingsveld, want ook Paul Pogba en Edinson Cavani keerden terug. Pogba kampt al enige tijd met een hamstringblessure en kwam na 6 februari niet meer in actie. De 34-jarige Cavani maakte op 3 maart tegen Crystal Palace voor het laatst speelminuten.

Het is afwachten of Van de Beek, Pogba en Cavani donderdag in actie kunnen komen als Manchester United in de achtste finales van de Europa League de return tegen AC Milan speelt. In het heenduel op Old Trafford gaf United vorige week een 1-0-zege uit handen (1-1), waardoor 'The Red Devils' in de return moeten scoren.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League