Bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland volgende week zaterdag mogen vijfduizend toeschouwers aanwezig zijn in de Johan Cruijff ArenA. Het duel van Oranje is toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen.

Met maximaal vijfduizend deelnemers wordt dit het grootste onderzoek van de vorige maand gestarte Fieldlabs.

Het onderzoek bij Nederland-Letland is vooral gericht op het testbeleid en het gebruik van de nieuwe CoronaCheck-app die de overheid heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen de bezoekers laten zien dat ze een negatief testresultaat hebben.

De fans die willen meedoen aan het onderzoek moeten een kaartje kopen. Woensdag start de verkoop. De aftrap van de wedstrijd in Amsterdam op zaterdag 27 maart is om 18.00 uur. De KNVB benadrukt dat de fans er rekening mee moeten houden dat de avondklok dan nog steeds van kracht is.

Bondscoach Frank de Boer reageert enthousiast op het nieuws dat er volgende week publiek bij de interland van Oranje aanwezig mag zijn. "We hebben ons hier met zijn allen ontzettend op verheugd", aldus De Boer in een video.

"Dat zeg ik niet alleen namens mezelf, maar vooral ook namens de spelers. Wij willen niet spelen voor lege tribunes, maar spelen voor fans. Laten we hopen dat dit de eerste stap is en dat we tijdens het EK nog meer mensen kunnen verwelkomen."

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de videoboodschap van Frank de Boer af te spelen.

Vorige maand ook al proeven met fans in stadions

Vorige maand werden er ook al proeven met fans in stadions uitgevoerd. Bij de wedstrijd tussen NEC en de Graafschap zaten 1.153 toeschouwers op de tribunes en Almere City-SC Cambuur werd bezocht door 1.300 fans.

Net als bij de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie worden de toeschouwers verdeeld in verschillende 'bubbels', waarin verschillende experimenten zullen worden uitgevoerd. Zo hoeft in sommige vakken de anderhalvemetermaatregel niet in acht te worden genomen en zijn mondkapjes niet in alle vakken verplicht.

De interland tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff ArenA is de tweede wedstrijd van de ploeg van bondscoach Frank de Boer in de WK-kwalificatie. Oranje begint de voorronde voor het WK 2022 in Qatar met een uitwedstrijd tegen Turkije. Dat duel staat woensdag 24 maart op het programma in Istanboel.