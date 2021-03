Zlatan Ibrahimovic staat na bijna vijf jaar voor zijn rentree in het Zweedse elftal. De 39-jarige spits van AC Milan is opgeroepen voor de komende WK-kwalificatieduels van zijn land en is er komende zomer mogelijk dus ook bij op het EK.

Ibrahimovic speelde op het EK van 2016 zijn 116e en tot dusver laatste interland, maar daar blijft het dus niet bij. "The return of the God", schrijft hij dinsdag op Twitter.

De terugkeer van Ibrahimovic betekent dat het EK van komende zomer, waar Zweden in een poule zit met Spanje, Polen en Slowakije, al zijn zevende eindtoernooi kan worden.

De twaalfvoudig Zweeds voetballer van het jaar was er al bij op de WK's van 2002 en 2006 en de EK's van 2004, 2008, 2012 en dus 2016. In 2004 reikte Zweden tot de kwartfinales, waarin Nederland na strafschoppen te sterk was.

Zlatan Ibrahimovic maakte in 2001 zijn eerste doelpunt voor Zweden. Zlatan Ibrahimovic maakte in 2001 zijn eerste doelpunt voor Zweden. Foto: ANP

Rentree Ibrahimovic mogelijk volgende week donderdag

Zweden begint de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 volgende week donderdag met een thuiswedstrijd tegen Georgië. In de dagen erna zijn Kosovo (uit, op 28 maart) en Estland (thuis, 31 maart) de tegenstander.

Bondscoach Janne Andersson is dolblij met de rentree van Ibrahimovic. "Ten eerste is hij een heel goede speler, de beste die we in Zweden hebben gehad. En het is natuurlijk gewoon mooi dat hij terug wil komen. Zowel op als naast het veld kan hij met zijn ongelooflijke ervaring veel bijdragen."

Ibrahimovic, die in zijn 116 interlands tot 62 doelpunten kwam en daarmee topscorer aller tijden is voor Zweden, maakt dit seizoen indruk bij AC Milan. Hij scoorde zestien keer in 21 wedstrijden voor de club waar hij de laatste wedstrijden miste door een blessure.

De spits zal donderdag nog ontbreken tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United. Vermoedelijk is hij net op tijd fit voor de WK-kwalificatieduels met Zweden.