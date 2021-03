De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland staat zaterdag 27 maart onder leiding van Stéphanie Frappart. Het is voor het eerst dat een vrouwelijke scheidsrechter een interland van Oranje fluit.

De 37-jarige Frappart is al jaren actief als arbiter in het mannenvoetbal. Haar grootste wedstrijd was de strijd om de Europese Super Cup in 2019 tussen Liverpool en Chelsea (2-2), die 'The Reds' na strafschoppen wonnen.

Voor Letland is Frappart geen onbekende, want ze leidde in september 2020 al het Nations League-duel met Malta (1-1). Het wordt de tweede keer dat de Française van de UEFA een interland mag fluiten.

In december 2020 werd Frappart bij Juventus-Dynamo Kiev (3-0) de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit in de Champions League. Dit kalenderjaar leidde ze al vijf wedstrijden in de Franse Ligue 1 en één in de Europa League.

In Nederland is Frappart vooral bekend van de finale van het WK voor vrouwen in 2019, die de Oranjevrouwen in Lyon met 2-0 verloren van de Verenigde Staten.

Stéphanie Frappart trekt geel voor Sherida Spitse tijdens de WK-finale in 2019. Foto: ANP

Oranje begint kwalificatie in Turkije

De interland tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff ArenA is de tweede wedstrijd van de ploeg van bondscoach Frank de Boer in de WK-kwalificatie.

Oranje begint de voorronde voor het WK 2022 in Qatar met een uitwedstrijd tegen Turkije. Dat duel staat woensdag 24 maart op het programma in Istanboel en wordt gefloten door de Engelsman Michael Oliver.

Oranje sluit de interlandperiode op dinsdag 30 maart af in Gibraltar en die wedstrijd staat onder leiding van de Portugees João Pedro Silva Pinheiro. Nederland zit verder in een poule met Noorwegen en Montenegro.

