Het management van Jordy Clasie bevestigt dinsdag dat hij de AZ-speler is die onlangs twee wedstrijden schorsing kreeg vanwege het overtreden van de gokregels. Verder wil het management niet ingaan op de zaak.

De naam van de zeventienvoudig Oranje-international werd maandag al genoemd in diverse media, nadat de KNVB zondag het nieuws over een geschorste speler naar buiten bracht. Het was wel meteen duidelijk dat het een speler van AZ betrof, maar nog niet welke speler.

Clasie, die dit seizoen weinig speeltijd krijgt bij AZ, heeft zijn schorsing al uitgezeten. Via een account van de 29-jarige middenvelder werd gegokt op de uitslagen van wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Clasie zou zijn account ter beschikking hebben gesteld aan zijn buurjongen.

Van matchfixing is volgens de onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal (CvB) geen sprake.

Voor AZ is zaak gesloten

Clasie kreeg een straf, omdat het voor een profvoetballer verboden is in te zetten op wedstrijden in een competitie waarin hij zelf uitkomt, ook als het om duels van andere clubs gaat.

Hiermee wil de KNVB "de integriteit van het voetbal bewaken, maar ook de schijn van beïnvloeding, partijdigheid en vooringenomenheid voorkomen".

Voor AZ is de zaak na de uitleg van de speler en de uitspraak van de beroepscommissie gesloten. "De club zal ervoor zorgen zijn spelers nog bewuster te maken van de regels die er gelden", schreef de club uit Alkmaar maandag op de website.