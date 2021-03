VVV-Venlo is de zevende Eredivisie-club die dit seizoen een trainer ontslaat of laat vertrekken en dat is het op één na grootste aantal deze eeuw. Alleen in het seizoen 2008/2009 maakten meer clubs het seizoen niet af met de coach waarmee ze de jaargang begonnen.

VVV stuurde Hans de Koning dinsdag vanwege de slechte resultaten de laan uit. De Limburgse club hoopt voor de uitwedstrijd zondag tegen PEC Zwolle een opvolger te presenteren.

Eerder dit seizoen werden Aleksandar Rankovic (ADO Den Haag), Kevin Hofland (Fortuna Sittard), Arne Slot (AZ), John Stegeman (PEC Zwolle) en Adrie Koster (Willem II) ontslagen en John van den Brom stapte zelf op bij FC Utrecht.

Het record deze eeuw van de jaargang 2008/2009 is negen clubs die van trainer wisselen. Destijds vertrokken Marco van Basten (Ajax), Huub Stevens (PSV), Gertjan Verbeek (Feyenoord), Raymond Atteveld (Roda JC), Willem van Hanegem (FC Utrecht), Hans Westerhof (Vitesse) en Henk van Stee (De Graafschap) nog voor het seizoen ten einde was.

Hans de Koning (links) zat zondag voor het laatst als trainer van VVV-Venlo op de bank. Hans de Koning (links) zat zondag voor het laatst als trainer van VVV-Venlo op de bank. Foto: Pro Shots

In 2012/2013 vertrokken maar twee trainers

De vele wisselingen in 2008/2009 en in dit seizoen staan in schril contrast met het seizoen 2012/2013, toen alleen Alfred Schreuder (FC Twente) en Nebojsa Gudelj (NAC Breda) het einde van het seizoen niet haalden.

Vorig seizoen, toen de Eredivisie vanwege de coronapandemie al in maart ten einde kwam, vertrokken vijf trainers: Jaap Stam (Feyenoord), Robert Maaskant (VVV-Venlo), Alfons Groenendijk (ADO Den Haag), Leonid Slutsky (Vitesse) en Mark van Bommel (PSV).

Van de trainers die aan dit seizoen begonnen en nog altijd in het zadel zitten, is alleen van Dick Advocaat bij Feyenoord zeker dat hij na de competitie stopt bij zijn club.