Jeanet van der Laan lijkt de eerste voormalig voetbalinternational in de Tweede Kamer te worden. De Zuid-Hollandse, die 29 keer in actie kwam voor de Oranjevrouwen, is de nummer 13 op de kieslijst van D66, terwijl die partij volgens de exitpoll van de NOS 27 zetels krijgt.

De 41-jarige Van der Laan noemt onderwijs, sport, kansengelijkheid en jeugd als haar belangrijkste politieke thema's. "Mijn ambitie blijft om ooit een sportwet te realiseren waarin eindelijk de maatschappelijke relevantie van sport beslag krijgt", zegt ze op de site van D66.

Van der Laan debuteerde in augustus 1996 voor Oranje. Bondscoach Ruud Dokter liet haar voor het oog van driehonderd toeschouwers in Lichtenvoorde invallen bij de interland tegen Duitsland (0-3). Ze was dat duel ploeggenoot van de latere bondscoach Vera Pauw.

Van der Laan speelde in de daaropvolgende jaren als international ook samen met een bekende naam als Daphne Koster en de huidige bondscoach Sarina Wiegman. In 2003 kwam de rechtsback voor het laatst in actie voor Oranje.

De afgelopen jaren was Van der Laan wethouder in de gemeente Lisse, waar de ze nog altijd speelt bij het veteranenelftal van FC Lisse. Sinds 2016 is ze ambassadeur van de KNVB.

Jan Kan (uiterst links, zittend) met het officieuze Nederlands elftal in 1894.

Oud-minister Peper speelde in Eerste Divisie

Bij de mannen haalde nooit een oud-international de Tweede Kamer, al zijn er wel Nederlandse politici geweest met een voetbalachtergrond. Jan Kan, de vader van cabaretier Wim Kan, speelde eind negentiende eeuw in het officieuze Nederlands elftal (de eerste officiële interland van Oranje was pas in 1905) en was van 1926 tot 1929 minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw.

Bram Peper van de PvdA was in de jaren vijftig en zestig semiprof bij RCH in de Eerste Divisie en haalde het Nederlands amateurelftal. Ook hij werd minister van Binnenlandse Zaken en was van 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam.

De PvdA heeft met John Lilipaly nog een voormalig speler van het Nederlands amateurelftal als prominent lid. Hij zat van 1986 tot 1998 in de Tweede Kamer.