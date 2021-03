VVV-Venlo heeft dinsdag het ontslag van trainer Hans de Koning bevestigd. De Limburgers hebben nog geen opvolger gepresenteerd, maar hopen die wel spoedig aan te kunnen kondigen.

Maandagavond berichtten diverse media al over het vertrek van De Koning, onder wie VVV de laatste zeven wedstrijden verloor. Dinsdagochtend hoorde de trainer in een persoonlijk gesprek met de clubleiding van zijn ontslag.

De Koning zou komende zomer sowieso al vertrekken bij VVV, omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Sindsdien nam de sportieve malheur toe bij VVV, dat is afgezakt naar de vijftiende plaats in de Eredivisie. Technisch manager Stan Valckx vindt het daarom nodig om in te grijpen.

"Wij hebben gemeend, na het uitblijven van recente sportieve resultaten, dat we nu actie moesten ondernemen om een kentering teweeg te brengen in de neerwaartse spiraal waarin we momenteel op sportief vlak zitten", aldus Valckx op de website van VVV. "Het allerbelangrijkste is namelijk dat we VVV-Venlo voor de Eredivisie behouden."

Het is nog niet duidelijk wie de zestigjarige De Koning op gaat volgen. Valckx laat weten dat de intentie is om zondag bij de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle al een nieuwe trainer te hebben. Volgens VI hoopt de directie op Jos Luhukay, die een rijk verleden heeft in de Bundesliga.

Jos Luhukay, die afgelopen zomer vertrok bij FC St. Pauli, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Hans de Koning. Jos Luhukay, die afgelopen zomer vertrok bij FC St. Pauli, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Hans de Koning. Foto: Pro Shots

VVV spreekt van 'vervelend besluit'

Vorig seizoen zat assistent-trainer Jay Driessen enige tijd als eindverantwoordelijke op de bank bij VVV na het ontslag van Robert Maaskant. Driessen is nog altijd in dienst.

De Koning was sinds januari 2020 de coach van VVV. Hij pakte in de tweede helft van het onvoltooide vorige seizoen veel punten met de Limburgers en trok die lijn in deze jaargang aanvankelijk door aan de hand van topscorer Giorgos Giakoumakis. De laatste twee maanden zijn de resultaten echter dramatisch.

De Venlose club zegt De Koning dankbaar te zijn voor werk en noemt het ontslag een "vervelend besluit". VVV was de tweede club van De Koning in de Eredivisie, nadat hij in het seizoen 2016/2017 de leiding had bij Go Ahead Eagles.

De Koning is de zesde trainer die dit Eredivisie-seizoen ontslagen is. Aleksandar Ranković (ADO Den Haag), Kevin Hofland (Fortuna Sittard), Arne Slot (AZ), John Stegeman (PEC Zwolle) en Adrie Koster (Willem II) gingen hem voor. John van den Brom stapte zelf op bij FC Utrecht.