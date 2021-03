Jürgen Klopp is overwegend tevreden over het resultaat dat hij maandag met Liverpool boekte. De regerend landskampioen versloeg Wolverhampton Wanderers met 0-1 en kon die overwinning goed gebruiken.

Dankzij een doelpunt van Diogo Jota op slag van rust boekte Liverpool, dat het zeker niet makkelijk had in Wolverhampton, pas de tweede zege in de laatste acht Premier League-wedstrijden.

"Het gaat puur om het resultaat. We hebben er hard voor moeten werken. Het is een lelijke overwinning, maar ik vind het prima als dat ervoor gaat zorgen dat we de draad weer oppakken", zei Klopp naderhand.

"We hadden hele goede momenten, al had het aanvallend nóg iets beter gemoeten. Verdedigend waren we de hele wedstrijd heel goed. Dat was vandaag de sleutel. We maakten een schitterend doelpunt. Het zag er overwegend goed uit."

Liverpool is op dit moment de nummer zeven van Engeland en heeft de top vier, de plekken die Champions League-voetbal opleveren, nog in het vizier. De achterstand op nummer vier Chelsea is vijf punten.

De volgende wedstrijd van Liverpool is pas op 4 april, na de komende interlandperiode. 'The Reds' gaan dan op bezoek bij Arsenal, dat slechts tiende staat in de Premier League.

