Trainer Ronald Koeman heeft lovende woorden gesproken over Lionel Messi. De sterspeler was maandag met twee doelpunten en een assist weer eens belangrijk voor FC Barcelona en evenaarde recordhouder Xavi met zijn 767e wedstrijd voor de club.

"Hij heeft maar weer eens laten zien dat hij de beste is. Vooral zijn eerste doelpunt was fantastisch. Hij is zó belangrijk voor dit elftal", zei Koeman na de wedstrijd tegen Huesca, dat in Camp Nou met 4-1 werd verslagen.

"Hij haalt al heel lang zó'n hoog niveau. Hij heeft nu Xavi geëvenaard en zal zondag het record alleen in handen hebben. Hij is de belangrijkste man in de geschiedenis van Barcelona en godzijdank speelt hij nog steeds bij ons."

Messi opende tegen Huesca de score, leverde in de tweede helft de assist op de belangrijke 3-1 van Óscar Mingueza en verzorgde vlak voor tijd zelf het slotakkoord. Barcelona is in La Liga al vijftien duels op rij ongeslagen en is koploper Atlético Madrid tot op vier punten genaderd.

"Het wordt heel moeilijk. Er zijn nog veel ploegen die ons dwars kunnen zitten", aldus Koeman. "Het is aan onszelf of we dit hoge niveau doortrekken. Als je een keer niet goed bent, kun je tegen iedereen punten verspelen."

Barcelona vervolgt de titelstrijd zondag met een lastige uitwedstrijd tegen Real Sociedad, dat momenteel de nummer vijf van Spanje is.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga