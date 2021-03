Trainer Zoran Mamic heeft maandag om een opvallende reden ontslag genomen als trainer van Dynamo Zagreb. De 49-jarige Kroaat stapte kort nadat hij door het hooggerechtshof in eigen land was veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Mamic kreeg vier jaar en acht maanden opgelegd wegens verduistering en belastingontduiking bij Dinamo Zagreb. Dat was nog wel iets minder dan de vier jaar en elf maanden waarvoor hij in eerste instantie werd veroordeeld.

"Hoewel ik mij niet schuldig voel, neem ik ontslag zoals ik eerder had aangekondigd indien het vonnis bekrachtigd zou worden. Ik wens de club verder veel succes", zei Mamic in een eerste korte reactie.

De broer van Mamic, Zdarvko Mamic, kreeg bij verstek een celstraf opgelegd van 6,5 jaar. Een voormalige belastingambtenaar moet drie jaar en twee maanden brommen. Met de omvangrijke fraude bij Dinamo was een bedrag van ruim 16 miljoen euro gemoeid.

Dinamo speelt donderdag in eigen huis de return tegen Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Europa League en moet dan een 2-0-achterstand goedmaken. Oud-speler Damir Krznar vervangt Mamic dan op de bank.

Mamic was sinds afgelopen zomer de coach van Dinamo, nadat hij dat eerder al was geweest van 2013 tot 2016. Hij nam het dit seizoen met de recordkampioen van Kroatië op tegen Feyenoord in de groepsfase van de Europa League (0-0 en 0-2-zege).