Hans de Koning is maandag ontslagen als trainer van VVV-Venlo, zo melden VI en het AD. De zestigjarige Zuid-Hollander wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor de huidige sportieve crisis.

VVV verloor de laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie en moet daardoor vrezen voor degradatie. De ploeg is afgezakt naar de vijftiende plaats en heeft nog maar een punt voorsprong op de zestiende plaats van Willem II, die aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs om promotie/degradatie betekent.

De Koning zou komende zomer sowieso al vertrekken bij VVV omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. "Soms moet je de keuze maken om een nieuwe stap te zetten en om je op persoonlijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. En ik heb zo mijn eigen ambities", zei hij eind vorige maand.

Sinds januari 2020 was De Koning de coach van VVV, als opvolger van de ontslagen Robert Maaskant. Hij pakte met de Limburgers in de tweede helft van het onvoltooide vorige seizoen veel punten en zette die lijn in deze jaargang aanvankelijk door aan de hand van topscorer Giorgos Giakoumakis.

VVV bereikte voor het eerst sinds 1988 de halve finales van de TOTO KNVB Beker, waarin begin deze maand met 2-1 werd verloren van Vitesse. In oktober beleefde de club wel een ongekend dieptepunt met de 0-13-nederlaag tegen Ajax, dat het record brak van grootste zege ooit in de Eredivisie.

Zondag wacht voor VVV een belangrijk uitduel met nummer dertien PEC Zwolle. Volgens VI mag De Konings assistent Jay Driessen wel aanblijven en hoopt de directie Jos Luhukay, die een rijk verleden heeft in de Bundesliga, nog deze week aan te stellen als de nieuwe trainer.

