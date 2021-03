Liverpool heeft maandag de eerste zege in drie weken geboekt in de Premier League. De regerend landskampioen won met 0-1 bij Wolverhampton Wanderers. In België luisterde Bas Dost zijn rentree bij Club Brugge op met twee doelpunten.

Diogo Jota maakte op slag van rust het enige doelpunt voor Liverpool tegen zijn oude club Wolverhampton. De Portugese aanvaller, die afgelopen zomer voor tientallen miljoenen euro's overkwam, scoorde op aangeven van Sadio Mané.

In de slotfase sloeg de schrik Wolverhampton om het hart toen doelman Rui Patrício in botsing kwam met ploeggenoot Conor Coady. Die Portugees lag met een hoofdblessure op de grond en kreeg extra zuurstof toegediend. Hij werd minutenlang behandeld, maar kon wel communiceren met de medische staf.

Patrício en Coady probeerden Mohamed Salah af te stoppen. De Egyptenaar vond het doel namens Liverpool, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Georginio Wijnaldum deed tot halverwege de tweede helft mee bij Liverpool en Ki-Jana Hoever bleef op de bank bij Wolverhampton.

Liverpool presteerde de afgelopen periode dramatisch in de competitie. Van de vorige zeven wedstrijden gingen er liefst zes verloren en werd er één gewonnen. Die zege boekte de ploeg van manager Jürgen Klopp op 28 februari tegen hekkensluiter Sheffield United (0-2).

Door de overwinning op Wolverhampton klimt Liverpool naar de zesde plaats. Voor 'The Reds' is een plek in de top vier en daarmee een Champions League-ticket het hoogst haalbare. De achterstand op nummer vier Chelsea bedraagt vijf punten.

Bas Dost viert samen met Noa Lang een doelpunt voor Club Brugge. Foto: Pro Shots

Dost scoort tweemaal bij rentree voor Club Brugge

In de Belgische Jupiler Pro League kwam Dost in zijn eerste wedstrijd sinds 25 februari twee keer tot scoren voor Club Brugge. De spits, die de afgelopen weken was uitgeschakeld door een spierblessure, hielp zijn ploeg daarmee aan een 0-4-zege op KAA Gent.

Dost opende vroeg in de tweede helft de score op aangeven van Charles De Ketelaere, die de marge elf minuten later zelf verdubbelde. Kort daarna was Dost opnieuw trefzeker en bracht hij zijn doelpuntentotaal in de competitie op zeven. Ruud Vormer leverde de assist op de 0-4 van Daniel Pérez.

De Nederlanders waren maandag weer goed vertegenwoordig bij Club Brugge. Dost speelde tot twintig minuten voor tijd mee bij Club Brugge, waar Noa Lang en Vormer de negentig minuten volmaakten en Tahith Chong in de rust werd gewisseld voor Stefano Denswil.

Dankzij de overwinning breidt koploper Club Brugge de voorsprong op nummer twee Royal Antwerp uit naar liefst negentien punten. De Bruggelingen waren al zeker van de play-offs om het kampioenschap.

