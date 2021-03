Lionel Messi heeft maandag een historisch moment in zijn carrière in stijl gevierd. De sterspeler van FC Barcelona had met twee doelpunten en een assist een groot aandeel in de 4-1-zege op Huesca bij het evenaren van de meeste gespeelde wedstrijden ooit voor de Catalaanse club.

Messi opende in de dertiende minuut de score. Hij omspeelde met een subtiele voetbeweging zijn directe tegenstander en schoot vervolgens de bal vanaf de rand van het strafschopgebied via de onderkant van de lat in het doel.

Antoine Griezmann maakte in de 35e minuut de 2-0 en die treffer was misschien nog wel mooier dan die van Messi. De aanvaller knalde de bal vanaf zo'n 20 meter op schitterende wijze in de kruising.

Huesca bracht in de blessuretijd van de eerste helft de spanning terug door een dubieuze strafschop die werd benut door Rafa Mir. Keeper Marc-André ter Stegen raakte zijn opponent niet, maar de VAR draaide de beslissing van de arbitrage niet terug.

Messi speelde 767e wedstrijd

FC Barcelona liet zich niet van de wijs brengen en liep aan de hand van Messi uit naar 4-1. Hij gaf in de 53e minuut de voorzet bij de kopbal van Óscar Mingueza en was in de negentigste minuut trefzeker met een van richting veranderde inzet.

Messi speelde zijn 767e officiële wedstrijd voor FC Barcelona. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met de legendarische oud-middenvelder Xavi, die tussen 1998 en 2015 actief was voor 'Barça'. Messi debuteerde in 2004.

"Het kon niemand anders zijn dan Messi", zei Xavi, tegenwoordig trainer in Qatar. "Het is volkomen terecht dat de beste voetballer uit de geschiedenis degene is die de meeste duels ooit voor Barcelona heeft gespeeld. Het is een eer door hem te worden gepasseerd."

FC Barcelona, waar Frenkie de Jong na ruim een uur werd gewisseld, heroverde de tweede plaats op Real Madrid en verkleinde het gat met koploper Atlético Madrid tot vier punten. De ploeg van trainer Ronald Koeman is al zeventien duels op rij ongeslagen in La Liga.

