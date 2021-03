NEC heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie het duel der subtoppers met FC Volendam met 1-0 gewonnen. Jong Ajax verloor met Brian Brobbey met 2-1 van Jong AZ en Jong PSV haalde met 1-6 uit tegen Jong FC Utrecht.

NEC had de vijfde achtereenvolgende competitieoverwinning te danken aan een vroeg doelpunt van Elayis Tavsan. De negentienjarige aanvaller schoot een vrije trap op fraaie wijze in de bovenhoek.

Daardoor steeg NEC naar de voorlopige vijfde plaats en verkleinde het het gat met nummer twee De Graafschap tot zeven punten. FC Volendam staat op de zevende plek en kan zich al zo goed als zeker op de play-offs richten.

De nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Koploper SC Cambuur stevent daarop af met 67 punten uit 28 duels, gevolgd door De Graafschap (63 uit 28), NAC Breda (59 uit 28), Almere City (59 uit 28) en NEC (56 uit 29).

Fofana scoort met omhaal

Met Brobbey in de basis kwam Jong Ajax tegen Jong AZ nog wel op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Naci Ünüvar, die scoorde op aangeven van Brobbey. De Amsterdammers gingen daarna alsnog onderuit door treffers van Jelle Duin en Kenzo Goudmijn.

Brobbey, die na dit seizoen transfervrij naar RB Leipzig vertrekt, speelde zijn eerste duel sinds 15 februari voor Jong Ajax. Hij was de afgelopen weken met doelpunten en assists belangrijk voor het eerste elftal, maar wel steeds als invaller.

Jong PSV stond tegen Jong FC Utrecht na een uur al op 0-5 door Shurandy Sambo, Joël Piroe, Fodé Fofana (twee) en Tijn Daverveld. De thuisploeg redde de eer via Mohamed Mallahi, waarna de bezoekers de eindstand bepaalden via Johan Bakayoko.

Met name de 0-3 van Fofana was van grote schoonheid. De achttienjarige aanvaller, die in het verleden in de jeugdopleiding van FC Barcelona speelde, scoorde met een schitterende omhaal in het vijandelijke strafschopgebied.

