Daley Blind heeft zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. De 31-jarige verdediger ligt daardoor tot medio 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik ben blij dat ik eruit ben gekomen met Ajax. Om eerlijk te zijn liep het al een tijdje, maar er is veel gebeurd onderweg. Dit was het moment om wel die stap te zetten en bij te tekenen. Ik heb het gewoon ontzettend naar mijn zin", zei Blind maandag in de online show AFC Ajax kijkt vooruit.

Blind doelde op de hartproblemen die in december 2019 bij hem ontstonden. Hij ging tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia (0-1-nederlaag) naar de grond, waarna er een ICD-kastje in zijn lichaam werd geplaatst. Dat ging tijdens een oefenduel in augustus af, maar hij besloot niet te stoppen.

In de zomer van 2018 keerde Blind na een periode van vier jaar bij Manchester United terug bij Ajax. Hij won met de Amsterdammers in het seizoen 2018/2019 de dubbel (titel en beker) en haalde de halve finales van de Champions League. Hij speelde tot dusver 265 officiële duels voor Ajax, waarin hij elf keer scoorde.

Blind doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2008 in het eerste elftal. Hij kende een stroef begin, maar bloeide op tijdens zijn verhuur aan FC Groningen in de tweede helft van het seizoen 2009/2010. Na zijn rentree bij Ajax werd hij vier keer kampioen (2011, 2012, 2013 en 2014).

Dit seizoen is Blind met Ajax nog in de race voor drie prijzen. De Amsterdammers gaan fier aan kop in de Eredivisie, zijn dicht bij de kwartfinales van de Europa League en staan in de finale van de TOTO KNVB Beker. Blind kampt momenteel wel met een blessure.

