Real Madrid-trainer Zinédine Zidane heeft maandag enkele prikkelende uitspraken gedaan over Cristiano Ronaldo. De Fransman sluit een terugkeer van de sterspeler van Juventus niet uit.

Ronaldo kreeg vorige week flink wat kritiek te verduren in Italië na de uitschakeling met Juventus door FC Porto in de achtste finales van de Champions League. Verschillende media noemden het project tussen de Portugese speler en de Turijnse club mislukt, waarna er volop geruchten verschenen over een vertrek na dit seizoen.

"Als er zo veel geruchten zijn over een terugkeer naar Real Madrid dan zit er misschien een kern van waarheid in. Het is mogelijk, het is mogelijk. Laten we afwachten wat er in de toekomst gaat gebeuren", zei Zidane, die daarbij nog wel wat nuances aan wilde brengen.

"We kennen Cristiano. We weten wie hij is als mens en wat hij voor Real Madrid heeft gedaan. Maar momenteel is hij speler van Juventus en je moet respect hebben voor hem en voor de club. Hij is een geweldige speler en nu profiteert Juventus van hem."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Cristiano Ronaldo zijn hattrick tegen Cagliari voltooide.

Ronaldo haalt gram met hattrick

Ronaldo stapte in de zomer van 2018 voor 117 miljoen euro over van Real naar Juventus en tekende een contract tot medio 2022. Hij moest de Italianen aan de felbegeerde winst van de Champions League helpen, maar sinds zijn komst kwam de club niet verder dan de kwartfinales in het miljoenenbal.

De 36-jarige routinier haalde zondag in zijn zeshonderdste competitiewedstrijd in het betaald voetbal zijn gram door in de Serie A een hattrick te maken bij Cagliari (1-3). Hij wees na zijn derde doelpunt naar zijn oor, maar weigerde na afloop interviews te geven.

"De toekomst is morgen. Er valt nog veel te winnen met Juventus en Portugal", schreef Ronaldo nog wel op sociale media. Zijn trainer Andrea Pirlo nam het voor hem op. "Dat hij nu geen interviews gaf, heeft een simpele reden: hij heeft tijdens de wedstrijd al gesproken, met een hattrick."

Real moet zich ook nog zien te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De Spanjaarden verdedigen dinsdag in de return van de achtste finales in eigen huis een 1-0-voorsprong tegen Atalanta. Met Real won Ronaldo het miljoenenbal vier keer (in 2014, 2016, 2017 en 2018).