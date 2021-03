Jordy Clasie is de AZ-speler die onlangs een schorsing van twee wedstrijden heeft uitgezeten vanwege gokpraktijken, zo melden De Telegraaf en het AD maandag. Er zou op het account van de middenvelder zijn gegokt op duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Clasie heeft naar verluidt tegenover AZ, de tuchtcommissie van de KNVB en de onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal (CvB) hebben verklaard dat zijn buurjongen degene is die geld heeft ingezet op de uitslagen van zeventien wedstrijden. Diens eigen account zou zijn geblokkeerd.

De beroepscommissie van de KNVB achtte Clasie schuldig aan het afsluiten van ongeoorloofde weddenschappen. Wel werd vastgesteld dat er van enige vorm van matchfixing geen sprake was. Op verzoek van de zeventienvoudig Oranje-international werd zijn naam in het gepubliceerde vonnis weggehaald.

Clasie kreeg een straf, omdat het voor een profvoetballer verboden is in te zetten op wedstrijden in een competitie waarin hij zelf uitkomt, ook als het om duels van andere clubs gaat. Hiermee wil de KNVB "de integriteit van het voetbal bewaken, maar ook de schijn van beïnvloeding, partijdigheid en vooringenomenheid voorkomen".

'De zaak is voor AZ gesloten'

AZ liet zondag in een reactie op de eigen website weten dat de clubleiding heeft geconstateerd dat er geen sprake is geweest van wedden op eigen wedstrijden door de speler, in dit geval Clasie. "De speler heeft bij AZ aangegeven dat hij de zaak betreurt, maar hij heeft uitgelegd hoe het is gegaan. Na zijn uitleg en de uitspraak is de zaak daarmee voor AZ gesloten."

Wel heeft AZ hieruit afgeleid dat "in zijn algemeenheid niet alle spelers op de hoogte zijn van de regelgeving" op dit gebied. "De club zal ervoor zorgen zijn spelers nog bewuster te maken van de regels die er gelden."

Clasie speelt sinds de zomer van 2019 bij AZ, maar slaagde er vooralsnog niet in om een vaste basisplaats te veroveren. Hij kwam dit seizoen, mede door blessureleed en een coronabesmetting, tot dusver niet verder dan vijf officiële wedstrijden. In het verleden stond hij onder contract bij Feyenoord, Excelsior, Southampton en Club Brugge.