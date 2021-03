Manager Josep Guardiola heeft er geen vertrouwen in dat zijn ploeg Manchester City dit seizoen alle vier de prijzen die er te winnen zijn, de zogeheten 'quadruple', kan veroveren. De Engelse club steekt in een geweldige vorm en is nog op alle fronten actief.

"Het is een utopie dat we vier prijzen gaan pakken", aldus Guardiola maandag op een persconferentie in de aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Mönchengladbach. "Het is nog nooit gebeurd en dat gaat nu ook niet gebeuren."

"Mijn huidige team is slechter dan de ploegen die ik eerder bij City onder mijn hoede had. Waarom? Nou, mijn vroegere teams wonnen veel prijzen en deze nieuwe ploeg heeft nog helemaal niets gewonnen."

Manchester City heeft in de Premier League een straatlengte voorsprong op Manchester United en is al zeker van een finaleplek in de League Cup. In de return van de achtste finales van de Champions League verdedigt City dinsdag een 2-0-voorsprong tegen Gladbach. 'The Citizens' zijn ook nog actief in de FA Cup.

Oleksandr Zinchenko stelt dat hij en zijn medespelers voor de belangrijkste twee maanden uit hun carrières staan. Foto: ANP

Guardiola wil niets weten van woorden Zinchenko

Guardiola reageerde met zijn uitspraken op de woorden van Oleksandr Zinchenko, die een paar minuten eerder op de persconferentie had gezegd dat de spelers van City voor de belangrijkste twee maanden uit hun loopbaan staan.

"In de kleedkamer zie ik de honger naar prijzen in de ogen van mijn ploeggenoten", vertelde Zinchenko, die drie jaar geleden nog op huurbasis voor PSV speelde. "Prijzen winnen, dat is wat we willen. Wat dat betreft staan we voor de twee belangrijkste maanden uit onze carrières. We gaan het proberen."

Guardiola reageerde geïrriteerd op de woorden van de 24-jarige Zinchenko. "Ik ben ouder en heb meer ervaring dan meneer Zinchenko. Het enige waar hij zich zorgen over zou moeten maken is of hij morgen een goede wedstrijd speelt", aldus de Spanjaard.

Het achtstefinaleduel tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach begint dinsdag om 21.00 uur. Vanwege de strenge coronamaatregen in Engeland wordt het duel in het Hongaarse Boedapest gespeeld.

