Jong Oranje is deze maand voor het eerst sinds 2013 present op het EK, dat in Hongarije en Slovenië wordt gehouden en een andere opzet heeft dan normaal. Een uitleg over het format en een overzicht van het speelschema van de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi.

EK wordt in twee delen gehouden

In juni vorig jaar besloot de UEFA al dat het EK onder 21 niet zoals gebruikelijk in één keer afgewerkt zal worden. Vanwege de coronapandemie en het verschoven EK voor de 'grote' landenteams is besloten om het toernooi in twee delen op te knippen.

De groepsfase begint op woensdag 24 maart en duurt tot en met woensdag 31 maart. In een tijdsbestek van een week spelen alle zestien deelnemende landen hun drie groepsduels (er zijn vier groepen van vier), waarna de nummers één en twee van iedere groep zich voor de kwartfinales plaatsen.

Die kwartfinales beginnen echter pas op 31 mei. De halve finales worden afgewerkt op 3 juni en de finale is op 6 juni in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Goed om te weten is dat de landen voor die eindfase een nieuwe selectie mogen samenstellen.

Speelschema Jong Oranje

Jong Oranje is samen met de generatiegenoten van Roemenië, Duitsland en Hongarije ingedeeld in groep A van het EK. Alle groepswedstrijden van Nederland worden op Hongaarse bodem gespeeld.

Woensdag 24 maart, 21.00 uur in Boedapest:

Jong Roemenië-Jong Oranje

Zaterdag 27 maart, 21.00 uur in Székesfehérvár:

Jong Duitsland-Jong Oranje

Dinsdag 30 maart, 18.00 uur in Székesfehérvár:

Jong Oranje-Jong Hongarije

Maandag 31 mei:

Kwartfinales

Donderdag 3 juni:

Halve finales

Zondag 6 juni:

Finale

Selectie Jong Oranje

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax)

Verdedigers: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille), Danilho Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Middenvelders: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (VFL Osnabrück), Dani de Wit (AZ)

Aanvallers: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Justin Kluivert (RB Leipzig), Noa Lang (Club Brugge)