Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje vond het een "moeilijke beslissing" om Mohamed Ihattaren niet op te nemen in de selectie voor het EK in Hongarije en Slovenië. Van de Looi doet geen beroep op de middenvelder van PSV omdat hij nog nooit is opgeroepen voor het beloftenelftal.

"We hebben een korte voorbereidingstijd. Zondag en maandag stromen de spelers binnen en woensdag spelen we al onze eerste wedstrijd. Ik geef dan liever de voorkeur aan spelers die bekend zijn met onze speelwijze. Op de positie van Mo is er bovendien veel concurrentie", zei Van de Looi maandag op een digitale persconferentie.

"Lang, Kadioglu, De Wit, Gakpo, Dilrosun en Kluivert kunnen daar ook spelen. Ik moet keuzes maken. Ik heb ook gekeken naar spelers die wedstrijdfit zijn en het liefst zoveel mogelijk hebben gespeeld op een zo hoog mogelijk niveau. Dat zijn twee dingen die bij Mo op dit moment wat minder zijn. Neemt niet weg dat ik hem een groot talent vind."

Van de Looi sprak zondag nog met Ihattarens trainer Roger Schmidt bij PSV, nadat eerder bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal dat al had gedaan. In dat gesprek ging het ook over de incidenten van dit seizoen bij de Eindhovenaren. Zo werd Ihattaren vorige maand nog uit de selectie gezet wegens een gebrek aan professionaliteit.

"We hebben van alles besproken, maar uiteraard ook de dingen die zijn gebeurd. Het is alleen niet aan mij om daar nu verder op in te gaan. De aandacht rondom hem heeft in elk geval niet meegespeeld in mijn keuze. Op die leeftijd heeft iedereen in zijn carrière hoogte- en dieptepunten. Dit zegt niks over zijn toekomst. Hij blijft een meer dan uitstekende speler."

Brian Brobbey mag zich opmaken voor zijn debuut in Jong Oranje. Brian Brobbey mag zich opmaken voor zijn debuut in Jong Oranje. Foto: Pro Shots

'Brobbey kan echt iets teweegbrengen'

Verder verkoos Van de Looi voor de spitspositie debutant Brian Brobbey van Ajax boven Kaj Sierhuis van Stade Reims. Voor Sierhuis is dat een hard gelag, omdat hij met acht doelpunten een belangrijk aandeel had in de eerste kwalificatie voor een EK sinds 2013 voor Jong Oranje.

"Voor Kaj kwam dit als een grote teleurstelling. Hij is van grote waarde geweest voor het team, maar speelt heel weinig in Frankrijk. Brian laat bij Ajax zien dat hij geweldig kan functioneren als een soort supersub. Hij kan in de slotfase echt iets teweegbrengen, dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven."

Van de Looi maakt zich wel zorgen over zijn doelmannen. De blessuregevoelige Justin Bijlow moet er bij Feyenoord voor vrezen dat hij zijn basisplaats kwijtraakt aan Nick Marsman en Maarten Paes en Kjell Scherpen keepen alleen regelmatig in het beloftenteam van respectievelijk FC Utrecht en Ajax.

"Ik heb Justin gebeld en het met hem gehad over zijn moeizame situatie bij Feyenoord. Daar hebben we open en eerlijk over gesproken. Wat zijn rol op het EK gaat worden, gaan jullie vanzelf zien. Er is ook contact geweest met de medische staf van Feyenoord. Hij is fit en kan gewoon spelen."

Jong Oranje begint de groepsfase van het EK op 24 maart tegen Roemenië en speelt daarna tegen Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart). De nummers één en twee van iedere poule gaan door naar de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni op het programma staan.